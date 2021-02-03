 

Определен конструктивный облик новой ракеты для ЗРК «Тор-М2»

03.02.2021, 10:46, Новости дня
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Конструкторское бюро «Вымпел» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») подготовило инженерный проект, который определяет конструктивный облик новой малогабаритной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

«Проведена значительная работа, и подготовлен инженерный проект, определяющий конструктивный облик новой зенитной управляемой ракеты ближнего действия малых габаритов в целом и ее составных частей для модернизации ЗРК «Тор-М2», – передает ТАСС сообщение в корпоративном издании бюро «Вымпел».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что завод «Купол» подпишет контракты с Минобороны, по которым в 2019-2027 годах будут поставлены зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» на общую сумму в 100 млрд рублей.



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