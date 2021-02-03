 

Дочь Романа Абрамовича Софья рассказала о предстоящей свадьбе

03.02.2021, 10:44, Разное
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23-летняя дочь Романа Абрамовича Софья начала год как нельзя лучше: девушка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, имя которого держит в секрете. Недавно девушка устроила опрос в Instagram-историях, где некоторые подписчики интересовались подробностями предстоящей свадебной церемонии.

Софья Абрамович с бойфрендомПока мы не стоим конкретные планы, но уже оба представляем, какой праздник хотим. Спасибо большое за поздравления!- ответила Софья, признавшись, что они с возлюбленным выбрали несколько возможных для торжества локаций:

Мы так взволнованы! Хотя мы даже не начали никакую организацию, уже придумали пару мест, где хотели бы и где возможно провести церемонию.

Софья Абрамович с бойфрендомНапомним, Софья получила предложение руки и сердца от возлюбленного 1 января – во время отдыха на острове Сен-Бартелеми. Одобрил ли будущую свадьбу дочери ее отец, а также знаком ли он лично с ее женихом, неизвестно. Софья – третий ребенок Романа от брака с Ириной Абрамович. В 2018 году она окончила престижный колледж Royal Holloway Лондонского университета по специальности менеджмент и маркетинг. Она проживает в Англии с 2003 года. Девушка профессионально занимается конным спортом и часто выигрывает призовые места, выступая на соревнованиях в Лондоне и Монте-Карло.



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