 

Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса

03.02.2021, 10:34, Разное
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Теледоктор Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса. По словам врача-терапевта, COVID-19 больше опасен для мужчин, нежели для женщин. Ответы на данные вопросы ведущая программы «Жить здорово!» дала в социальной сети Instagram.
Статистические данные показывают, что мужчины тяжелее переносят коронавирус, они умирают чаще от инфекции, нежели представительницы слабого пола. Малышева считает, что такая ситуация наблюдается из-за различия в хромосомах. У женщин присутствует молекула Х, обеспечивающая дополнительную защиту.

Коронавирусная инфекция опасна тем, что начинается образование тромбов, мешающих процессу поступления кислорода в кровь. Оказалось, что мужчины больше склонны к развитию данного состояния, чем женщины. С точки зрения эволюции ситуация объясняется тем, что представители сильного пола чаще сражались: раненный мог спастись, если открывшееся кровотечение быстро останавливалось. Что касается женщин, то природа определила для них иные функции.



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