Николай Цискаридзе попросил Сергея Лазарева не стремиться обучить специалистов танцам

03.02.2021, 10:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Цискаридзе прекратил словесную перепалку Сергея Лазарева с жюри на шоу «Танцы со звездами». Причиной конфликтной ситуации стало аргентинское танго, которое он исполнил с Екатериной Осиповой.

На втором выпуске проекта бывший участник дуэта Smash впервые вышел на паркет и выступил с аргентинским танго. Сразу после выступления Дарья Златопольская тепло прокомментировала шоу певца и его партнерши. Хореографу Егору Дружинину не хватило куража и страсти, которые являются непременными атрибутами для аргентинского танго. После замечания артист пытался возразить и высказал своё мнение, в соответствии с которым все эмоции, присущие аргентинскому танго, не должны быть на виду. Певец уточнил, что зрительный зал имеет возможность «подсматривать» за ними. Словесную перепалку прекратил Николай Цискаридзе, который посоветовал артисту не пытаться учить профессионалов танцам.

«Это скорее игра против себя, а Егор – профессионал, его не стоит учить», — высказался артист балета.

Также хореограф высказал свое мнение, что номер скорее был похож на театральное шоу и что ожидал лучшего результата от Сергея. По итогу пара получила лишь 30 баллов за выступление.