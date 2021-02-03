 

Вдова Грачевского чуть не устроила потасовку после съемок «Пусть говорят»

03.02.2021, 10:34, Разное
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Вдова известного режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская чуть не спровоцировала потасовку на съемках телешоу «Пусть говорят». Ей не понравилась информация, озвученная Марианой Саид Шах, которая близко дружила с создателем «Ералаша».
Вдова Грачевского пришла в студию программы, чтобы рассказать, как жила со своим мужем. Вскоре в съемочном павильоне появилась Мариана Саид Шах, которая стала рассказывать о внебрачном сыне создателя «Ералаша». Откровения этой женщины пришлись не по душе Екатерине Белоцерковской. В коридоре студии вдова режиссера прижала Мариану Саид Шах к стенке и начала махать руками.

Екатерина Белоцерковская не понимает, зачем сейчас поднимаются такие темы. Подруга Грачевского спросила, почему третья жена принимает дочь Василису от брака с Анной Грачевской, но не хочет ничего слышать о сыне, которому исполнилось 37 лет. Мариана Саид Шах считает, что любящая супруга должна одинаково относиться ко всем детям своего мужа.

В ситуацию вмешались редакторы «Пусть говорят». Подруга Грачевского сразу же заявила, что будет вести разговор только в присутствии продюсера шоу и адвоката. На съемках шоу Екатерина Белоцерковская постоянно плакала, а за пределами студии едва ли не устроила скандал. Мариана Саид Шах заявила, что детей Борису Грачевскому родила не только третья супруга, она не понимает, зачем так себя вести.

Источник: sobesednik.ru



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