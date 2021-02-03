 

Собственник “Ристон Холдинг”: Мошенничество окружения моего бывшего партнера Вилкула расследуется МВД в рамках уголовного дела

03.02.2021, 10:28, Новости дня
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По факту мошеннических действий со стороны окружения украинского политика, бывшего нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула, в частности – его подчиненного Максима Романенко – открыто уголовное дело, которое расследует Главное следственное управление МВД, заявил в интервью “Корреспонденту” бизнесмен, собственник “Ристон Холдинг” Вадим Нестеренко. Он утверждает, что его предприятие пытаются незаконно отобрать.

“Нанесенный мне ущерб вполне конкретен, он легко подсчитывается и переводится в цифры. Во-первых, речь идет о 6 миллионах долларов наличными, передача которых представителю Вилкула и самому Вилкулу зафиксирована и задокументирована. Во-вторых, это рыночная стоимость имущества и корпоративных прав пяти хлебозаводов, ООО “Дніпромлин” и сопутствующих предприятий холдинга, которая тоже зафиксирована документально. В-третьих, это стоимость активов тех агрохозяйств, сделку по продаже доли в которых люди Романенко теперь оформляют через суд как недействительную и ничтожную”, – заявил Нестеренко.

Он сообщил, что будет отстаивать в суде право единолично владеть и управлять имуществом агрохолдинга.

“Сегодня время призывов к совести и ответственности прошло. Теперь речь уже идет о выяснении наших финансовых отношений со стороной Вилкула в суде. Я чувствую себя вполне уверенно, мне есть чем подтвердить свои исковые требования. И привычки отступать перед беспределом у меня нет”, – подчеркнул бизнесмен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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