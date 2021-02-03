Безос покинет пост гендиректора Amazon

03.02.2021, 10:28, Новости дня

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Основатель Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора компании. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте Amazon 2 февраля.

Безос покинет должность в третьем квартале 2021 года. Он станет исполнительным председателем совета директоров.

Должность гендиректора Amazon займет Энди Ясси, который сейчас возглавляет Amazon Web Services.

Как сообщил канал CNBC, в письме сотрудникам Безос заявил, что в качестве исполнительного председателя совета директоров “намерен сосредоточить свою энергию и внимание на новых продуктах и ранних инициативах”. Он отметил, что Ясси хорошо известен внутри компании и работает в Amazon почти столько же, сколько и он. Безос выразил уверенность, что новый гендиректор “будет выдающимся лидером”.

Безос добавил, что он будет продолжать участвовать в важных проектах Amazon, но у него теперь будет больше времени, чтобы сосредоточиться на других проектах.

Безос основал Amazon в 1994 году и с тех пор возглавлял ее. Сейчас компания стала одним из крупнейших ритейлеров в мире. По данным Forbes, состояние Безоса – $196,2 млрд.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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