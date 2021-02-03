Сенатор Пушков заявил о желании украинских националистов начать войну с Россией

03.02.2021, 10:12, Разное

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Недавно в интервью телеканалу HBO президент Украины Владимир Зеленский поинтересовался у американского лидера Джо Байдена, почему Незалежная до сих пор не является членом НАТО. По мнению сенатора Алексея Пушкова, преемник Дональда Трампа вряд ли ответит на этот вопрос.

Российский общественный деятель считает: в НАТО понимают, почему Украина желает вступить в альянс. По словам Пушкова, Незалежной нужно членство, чтобы воевать с Россией. “А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса”, – написал сенатор в своем твиттер-аккаунте.

Напомним, Пушков также заявлял, что Джо Байден будет пытаться усиливать свое влияние на страны бывшего СССР и выступать против России, пишет URA.RU. По мнению сенатора, президент США “займется” государствами, которые являются ближайшими соседями РФ: Украиной, Белоруссией, Грузией, Арменией и Узбекистаном.

Ранее глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель отреагировал на заявление Владимира Зеленского о “возвращении Крыма” с помощью проекта “Крымская платформа”. Он призвал президента Украины прекратить обманывать народ и не заниматься пустословием.