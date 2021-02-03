 

«Отрицатели», «реалисты», «бунтари» и «вредители»: ученые классифицировали «ковидные типы личности»

03.02.2021, 10:10, Разное
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Для сдерживания пандемии COVID-19 используются меры, разработанные на основании эпидемиологических моделей. Эти модели ученые строят на данных о свойствах вируса и о том, что препятствует его передаче. По мнению Мими Лэм (Mimi E. Lam) из Бергенского университета, автора нового исследования, эти модели недооценивают то, насколько по-разному могут вести себя люди в условиях распространения инфекции. В них часто предполагается, что все люди ведут себя одинаково. Например, некоторые модели, разработанные для США и Великобритании, допускали, что в этих странах люди будут реагировать на призыв ограничить контакты так же, как в Китае. Такие допущения могут негативно влиять на точность научных данных. 

Лэм считает, что в демократических обществах нельзя забывать, насколько может отличаться поведение людей в зависимости от их личных ценностей, принадлежности к разным социальным группам и контекста. Знания об этом могут поспособствовать улучшению мер, которые предпринимаются для борьбы с пандемией.

«Ковидные типы личности»

Вот основные типы личности, связанные с COVID-19, которые выделяет автор:

  • «Отрицатели», которые преуменьшают опасность инфекции и предлагают не менять порядок вещей.
  • «Распространители» – сторонники теории группового иммунитета. Они считают, что болезнь исчезнет, когда у достаточного количества людей разовьется иммунитет после перенесенной болезни.
  • «Вредители». Эти люди умышленно стараются принести вред другим, в том числе – заразить коронавирусной инфекцией.
  • «Реалисты» понимают, какой вред может принести инфекция, и стараются приспособить свое поведение к новым реалиям.
  • «Беспокойные» – стараются соблюдать все меры предосторожности, чтобы справиться с ощущением неопределенности и страхами.
  • «Созерцатели» стараются изолироваться и наблюдать за происходящим со стороны.
  • «Накопители» в панике скупают и копят продукты и туалетную бумагу, чтобы обеспечить свою безопасность.
  • «Неуязвимые». Обычно это молодежь, считающая, что болезнь их не возьмет. Такие люди – частые гости больших вечеринок в помещениях во время пандемии.  
  • «Бунтари» демонстративно нарушают ограничительные правила, которые, по их мнению, ограничивают их свободу.
  • «Порицатели» изливают свои страхи на окружающих.
  • «Эксплуататоры» пытаются использовать ситуацию себе во благо, пытаются усилить власть или увеличить прибыль.
  • «Новаторы» разрабатывают способы борьбы с пандемией.
  • «Доброжелатели» демонстрируют солидарность с другими людьми. К таким проявлениям можно отнести аплодисменты медработниками.
  • «Альтруисты» помогают людям из групп риска и изолированным.
  • «Борцы» находятся на передовой борьбы с болезнью.
  • «Ветераны» уже перенесли подобные инфекции (тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром). Они стремятся следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.

Как это может работать

Зная о различных типах реакции людей на вводимые ограничительные меры, можно предсказать, насколько эффективным будет сдерживание инфекции. В одном из австралийских исследований ученые учли разные варианты поведения. Оно показало, что COVID-19 в стране можно эффективно контролировать, если социального дистанцирования будет придерживаться 80% населения, если этот показатель упадет ниже 70%, эпидемию подавить не удастся.

Мими Лэм считает, что политика сдерживания инфекции должна включать индивидуализированный подход к «колеблющимся» группам людей, которые склонны следовать мерам профилактики лишь частично. Согласно ее классификации, такими могут быть порицатели, распространители и эксплуататоры. В соответствии с особенностями и ценностями этих людей должны быть разработаны методы пропаганды для того, чтобы они лучше реагировали на требования по профилактике.



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