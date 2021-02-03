«Отрицатели», «реалисты», «бунтари» и «вредители»: ученые классифицировали «ковидные типы личности»

03.02.2021, 10:10, Разное

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Для сдерживания пандемии COVID-19 используются меры, разработанные на основании эпидемиологических моделей. Эти модели ученые строят на данных о свойствах вируса и о том, что препятствует его передаче. По мнению Мими Лэм (Mimi E. Lam) из Бергенского университета, автора нового исследования, эти модели недооценивают то, насколько по-разному могут вести себя люди в условиях распространения инфекции. В них часто предполагается, что все люди ведут себя одинаково. Например, некоторые модели, разработанные для США и Великобритании, допускали, что в этих странах люди будут реагировать на призыв ограничить контакты так же, как в Китае. Такие допущения могут негативно влиять на точность научных данных.

Лэм считает, что в демократических обществах нельзя забывать, насколько может отличаться поведение людей в зависимости от их личных ценностей, принадлежности к разным социальным группам и контекста. Знания об этом могут поспособствовать улучшению мер, которые предпринимаются для борьбы с пандемией.

«Ковидные типы личности»

Вот основные типы личности, связанные с COVID-19, которые выделяет автор:

«Отрицатели», которые преуменьшают опасность инфекции и предлагают не менять порядок вещей.

«Распространители» – сторонники теории группового иммунитета. Они считают, что болезнь исчезнет, когда у достаточного количества людей разовьется иммунитет после перенесенной болезни.

«Вредители». Эти люди умышленно стараются принести вред другим, в том числе – заразить коронавирусной инфекцией.

«Реалисты» понимают, какой вред может принести инфекция, и стараются приспособить свое поведение к новым реалиям.

«Беспокойные» – стараются соблюдать все меры предосторожности, чтобы справиться с ощущением неопределенности и страхами.

«Созерцатели» стараются изолироваться и наблюдать за происходящим со стороны.

«Накопители» в панике скупают и копят продукты и туалетную бумагу, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Неуязвимые». Обычно это молодежь, считающая, что болезнь их не возьмет. Такие люди – частые гости больших вечеринок в помещениях во время пандемии.

«Бунтари» демонстративно нарушают ограничительные правила, которые, по их мнению, ограничивают их свободу.

«Порицатели» изливают свои страхи на окружающих.

«Эксплуататоры» пытаются использовать ситуацию себе во благо, пытаются усилить власть или увеличить прибыль.

«Новаторы» разрабатывают способы борьбы с пандемией.

«Доброжелатели» демонстрируют солидарность с другими людьми. К таким проявлениям можно отнести аплодисменты медработниками.

«Альтруисты» помогают людям из групп риска и изолированным.

«Борцы» находятся на передовой борьбы с болезнью.

«Ветераны» уже перенесли подобные инфекции (тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром). Они стремятся следовать всем рекомендациям по профилактике COVID-19.

Как это может работать

Зная о различных типах реакции людей на вводимые ограничительные меры, можно предсказать, насколько эффективным будет сдерживание инфекции. В одном из австралийских исследований ученые учли разные варианты поведения. Оно показало, что COVID-19 в стране можно эффективно контролировать, если социального дистанцирования будет придерживаться 80% населения, если этот показатель упадет ниже 70%, эпидемию подавить не удастся.

Мими Лэм считает, что политика сдерживания инфекции должна включать индивидуализированный подход к «колеблющимся» группам людей, которые склонны следовать мерам профилактики лишь частично. Согласно ее классификации, такими могут быть порицатели, распространители и эксплуататоры. В соответствии с особенностями и ценностями этих людей должны быть разработаны методы пропаганды для того, чтобы они лучше реагировали на требования по профилактике.