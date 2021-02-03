Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции

03.02.2021, 9:53, Новости дня

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Франция не может распространять вакцину «Спутник V», пока российский производитель не подал заявление на регистрацию в европейские органы, сказал президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что решение об использовании является не политическим, а научным.

«Сегодня мы видели публикации, которые указывают на высокую эффективность вакцины «Спутник V». Но мы не можем распространять ее во Франции, пока российский производитель не отправил разрешение о выходе на рынок нашим властям. Это нормально, это вопрос санитарной безопасности», – сказал Макрон, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TF 1.

По его словам, как только российский производитель представит разрешение, в короткие сроки европейские органы и национальные власти стран ЕС в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения эту вакцину. «И в зависимости от этих результатов и доказательств мы ее утвердим или нет. Надо понимать, что это не политическое решение. Это научное решение», – подчеркнул французский президент.

Говоря о российской вакцине, Макрон также сообщил, что несколько недель назад он принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.