Королева Елизавета II выразила соболезнования в связи со смертью 100-летнего капитана Тома Мура

03.02.2021, 9:52, Разное

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Минувшей весной весь мир облетела новость о том, как 100-летний ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для больниц родной Великобритании, после чего стал настоящим национальным героем, а Елизавета II даже присудила ему титул рыцаря. Вчера стало известно, что Мур скончался в окружении родных и близких, причины смерти не уточняются.

Дочь Мура, Ханна Инграм-Мур, написала в Twitter, что у ее отца возникли проблемы с дыханием, и его доставили в больницу. На протяжении последних нескольких недель 100-летний ветеран лечился от пневмонии, а за несколько дней до смерти сдал положительный тест на COVID-19.

Королева отправила личное письмо с соболезнованиями семье сэра Тома Мура. Для Ее Величества было честью встретиться с капитаном и его семьей в Виндзоре в прошлом году. Ее мысли и мысли королевской семьи – с его родными и близкими, – говорится в официальном аккаунте королевской семьи в соцсетях.

Том Мур с семьейНапомним, бывший военный стал известен на весь мир после того, как в марте 2020 года начал сбор пожертвований для Национальной службы здравоохранения. Он надеялся собрать для борьбы с коронавирусом тысячу фунтов стерлингов, но его акция неожиданно привлекла внимание мировой общественности, и в итоге Том собрал более 32 миллионов фунтов стерлингов. Идея его акции состояла в том, что в обмен на пожертвования ветеран, восстанавливавшийся после операции на тазобедренном суставе, обещал 100 раз обойти свой сад до своего 100-летия. В июле 2020 года королева Елизавета II посвятила Тома Мура в рыцари. Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.