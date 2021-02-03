 

Российские ученые нашли способ уменьшить количество сажи в выхлопных газах дизелей

03.02.2021, 9:40, Новости дня
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Новую разработку представили сотрудники Института химической кинетики и горения имени Воеводского. Они разработали технологию очистки выхлопных газов дизельного двигателя, которая помогает избавиться от значительной части сажи.

Если в топливо добавить всего 2% оксида пропилена, то сажи в дыму станет меньше на 30%, утверждают специалисты. Также снижается концентрация других еще более опасных для экологии веществ.

Открытие сделано в рамках реализации российского проекта, сочетающего в себе как фундаментальные исследования, так и разработку прикладных методик, готовых к применению на практике. Ученые рассчитывают, что их изыскания помогут очистить атмосферу Земли от парниковых газов.



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