Российские ученые нашли способ уменьшить количество сажи в выхлопных газах дизелей

03.02.2021, 9:40, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новую разработку представили сотрудники Института химической кинетики и горения имени Воеводского. Они разработали технологию очистки выхлопных газов дизельного двигателя, которая помогает избавиться от значительной части сажи.

Если в топливо добавить всего 2% оксида пропилена, то сажи в дыму станет меньше на 30%, утверждают специалисты. Также снижается концентрация других еще более опасных для экологии веществ.

Открытие сделано в рамках реализации российского проекта, сочетающего в себе как фундаментальные исследования, так и разработку прикладных методик, готовых к применению на практике. Ученые рассчитывают, что их изыскания помогут очистить атмосферу Земли от парниковых газов.