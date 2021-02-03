Российские ученые рассказали о перспективах освоения Луны

03.02.2021, 9:40, Новости дня

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Проекты по освоению Луны следует рассматривать как промежуточные перед полетами на Марс. Об этом сообщили представители Института космических исследований РАН.

В этом смысле, изучение Луны и получение практического опыта в полетах и колонизации нашего спутника будут очень полезны. Кроме того, ученых давно волнуют вопросы о происхождении бинарной системы Земля-Луна. Здесь также кроется секрет происхождения всей Солнечной системы.

Многочисленные экспедиции на Луну, которые проводились еще в прошлом веке, выглядят как подготовительный этап, утверждают ученые. В дальнейшем перед землянами стоит еще много важных задач, решать которые начнут в ближайшие десятилетия усилиями разных стран.