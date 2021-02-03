Ограничения дорожного движения сняли в Москве

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03.02.2021, 9:34, Новости дня
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Все ограничения дорожного движения, установленные в Москве во вторник, сняты, движение открыто, сообщили в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

«Ограничений движения в Москве сейчас нет, все, что вчера перекрывали, открыто», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОДД.

Во вторник дорожное движение было ограничено в районе Мосгорсуда по следующим адресам: Проектируемый проезд 917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. 

После этого сотрудники полиции задержали группы участников несогласованной акции в российской столице, а также в центре Санкт-Петербурга.



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