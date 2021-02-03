 

Ротенберг пригласил Навального отбывать срок во «дворце Путина»

03.02.2021, 9:31, Разное
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Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг предложил приговорённому за экономические преступления к 3,5 годам колонии индивидуальному предпринимателю Алексею Навальному провести тюремный срок в его строящемся апарт-отеле вблизи Геленджика.

«Я, как предприниматель, хорошо понимаю своего коллегу. Наше законодательство несовершенно и действовать в правовом поле порой очень тяжело. Я хочу, чтобы Алексей своими глазами увидел, что здесь не царские хоромы, а обычный апарт-отель, к тому же ещё не достроенный. Сейчас здесь не самая комфортная обстановка, но я сделаю всё, чтобы гость чувствовал себя как дома. Надеюсь, если Навальный поможет мне с ремонтом в свободное время, то через несколько лет здесь будет такая красота, что даже президенту понравится! Кто знает – может, и Алексей решит здесь задержаться. Природа здесь, кстати, просто волшебная», – заключил бизнесмен.

Ротенберг добавил, что уверен к непричастности президента Владимира Путина к вынесению решения о замене условного приговора Навальному реальным. 

«Президент точно не имеет к нему никакого отношения. У нас независимая судебная система, поэтому решение принимал я. Не хотелось об этом говорить, но раз уж тема у всех на слуху, пора развеять спекуляции», – добавил он. 

Предприниматель уже подал прошение заместителю директора ФСИН об этапировании Навального в Геленджик. Прошение обещали рассмотреть в течение трёх рабочих дней.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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