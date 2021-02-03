Людям с COVID-19 не рекомендуют обнимать и целовать своих питомцев

03.02.2021, 9:16, Разное

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На сегодняшний день известно о 187 случаях заражения животных коронавирусом в 22 странах, из них – 93 кошки и 19 собак, цитирует CNN официального представителя CDC Кейси Бартон Бехравеш (Casey Barton Behravesh). Были также зафиксированы случаи инфицирования тигров, львов и горилл в зоопарках. В эту выборку не вошли многочисленные случаи заражения норок, поскольку это единственные животные, способные заражать не только друг друга, но и передавать инфекцию человеку.

Специалисты CDC оценивают риски для жизни и здоровья домашних питомцев в случае заражения как достаточно низкие – большинство животных переносят SARS-Cov-2 бессимптомно, но в редких случаях у них выявляются такие признаки заболевания, как лихорадка, вялость, диарея, кашель и чихание. Однако вероятность тяжелых последствий исключать нельзя. Бехравеш рекомендует людям с положительным COVID-статусом оберегать своих питомцев от инфицирования так же, как и членов семьи: максимально изолироваться от них, не обнимать, не целовать и не брать их в постель. Лучше, чтобы за животными ухаживали здоровые члены семьи, а если это невозможно, необходимо надевать маску при любых контактах с питомцами.

Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от людей

Группа исследователей из Италии и Великобритании провела крупнейшее на данный момент исследование образцов собак и кошек в домохозяйствах самых пострадавших от пандемии районах Италии. Выяснилось, что люди могут передавать инфекцию своим домашним питомцам, и не исключено, что собаки более подвержены коронавирусу.

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Специалист CDC предупредила, что на животных нельзя надевать маски и пытаться их дезинфицировать химическими средствами, это может причинить им вред. В случае появления симптомов коронавируса у питомца лучше проконсультироваться с ветеринаром и не давать лекарства на свое усмотрение. Ни один препарат не был одобрен для лечения COVID-19 у животных, напомнила Бехравеш.

Ранее ученые из Испании с помощью компьютерного моделирования проверили, как соединяется шиповидный S-белок коронавируса с рецептором АПФ2 на поверхности клеток у девяти различных видов животных и птиц. Результаты показали, что прочнее всего шиповидный белок патогена связывается с АПФ2 хорьков, кошек, собак и цивет. В то же время мыши, курицы и утки имеют меньшую энергию связывания.

Известно также, что что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что животные семейства куньих – норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, – могут быть потенциально восприимчивы к коронавирусу и передать его людям.