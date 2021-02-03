Ученые раскрыли причину образования Сахары

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03.02.2021, 9:13, Разное
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Международная команда ученых раскрыла тайну возникновения пустыни Сахара, являющейся самой крупной пустыней на планете, пишет научное издание Nature Geoscience.

Научные работники смогли выяснить, что большая часть Сахары несколько тысячелетий назад покрывала зеленая растительность. Однако часто повторяющиеся климатические изменения привели к образованию крупнейшей пустыни на Земле.

К таким выводам пришли ученые, когда исследовали образцы отложений из Средиземного моря, которые сформировались в последние 160 тысяч лет. Также исследователи провели моделирование изменения климата за указанный период. В слоях ила на дне моря были обнаружены останки растений и раковины древних моллюсков. Это позволило ученым получить больше информации о произошедших изменениях в исследуемом регионе.

В результате проведенной исследовательской работы ученые выяснили, что причиной чередования обильных осадков и долгих засушливых периодов являются небольшие сдвиги в орбите Земли.

Наиболее подходящие для жизнедеятельности человека условия наблюдались в районе между Северной Африкой и побережьем Средиземного моря. В связи с этим климатические изменения вынудили людей мигрировать из песчаных районов Сахары.

Некоторые ученые считают, что происходящие климатические изменения на планете могут снова вернуть Сахару к прежнему зеленому облику, а участившиеся снегопады в данном регионе косвенно подтверждают данную гипотезу.



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