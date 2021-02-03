 

Компания Lamborghini готовится к обновлению кроссовера Urus

03.02.2021, 8:46, Новости дня
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Итальянская компания Lamborghini проводит тестовые испытания рестайлингового кроссовера Lamborghini Urus.

Фотошпионам удалось запечатлеть дорожные заезды на зимней дороге в Скандинавии. Для максимального сокрытия обновлений применили плотную защитную пленку, но отдельные детали кузова все же можно рассмотреть должным образом. Самые очевидные обновления коснулись передней части кроссовера, который имеет более агрессивную внешность.

Вместе с тем обнаруженный экземпляр Urus не обладает электрической установкой, несмотря на ранее озвученные сведения относительно появления гибридной модификации кроссовера. Предполагается, что под капотом установлен бензиновый агрегат на 671 л.с. мощности.



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