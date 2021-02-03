Ученые рассказали, каким был Марс миллиарды лет назад
03.02.2021, 8:46,
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Исследователи из Университета Райса проанализировали данные, полученные из марсианского кратера Гейла, и пришли к неожиданному выводу. По их мнению, несколько миллионов лет назад там были условия примерно такие же, как сегодня в Исландии.
Данные получены при помощи космических зондов, отправленных на Красную планету. По словам ученых, пока нельзя утверждать, что марсианский климат в глубокой древности позволял развиваться живыми организмами.
Однако сходство с некоторыми земными ландшафтами действительно есть. В кратере базальтовое покрытие, а температура воздуха не настолько высока, как на равнинной поверхности Марса. Рельеф в кратере также чем-то напоминает Исландию.
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