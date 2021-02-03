 

В мире сделали уже более 104 млн прививок от COVID-19 – Bloomberg

03.02.2021, 8:42, Новости дня
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С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию с вакцинацией. 

По данным Bloomberg на утро 3 февраля, каждые сутки в мире делают 4,22 млн прививок. Кампании по иммунизации стартовали уже в 66 странах.

Больше всего инъекций сделали в США – более 33,7 млн. 

Среди лидеров по темпам вакцинации также Китай (24 млн доз), страны ЕС (13,5 млн доз), Великобритания (10 млн доз) и Израиль (5 млн доз). 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 103,8 млн человек, умерло 2,25 млн заболевших, выздоровело 57,6 млн.

Первой масштабную кампанию по иммунизации населения начала Великобритания, это произошло 8 декабря 2020 года. 

Украина прививать свое население еще не начинала. Старт вакцинации в стране наметили на 15 февраля. В ВОЗ заявляли, что большую часть вакцин купили страны с высоким и средним уровнем дохода.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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