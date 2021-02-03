 

Украина наложила санкции на самолеты Козака и Медведчука – СМИ

03.02.2021, 8:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

29 января на самолеты, которыми пользовались нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и нардеп от ОПЗЖ Тарас Козак, наложили санкции, сообщило издание ZN.UA, ссылаясь на свои источники. 

По данным журналистов, после того как в США озвучили намерения ввести санкции против Медведчука, борты перерегистрировали в Молдове. 

Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны, брать пассажиров, отмечает издание. 

По данным народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, речь идет о компании, на которую были оформлены семь частных самолетов. Козаку, как сообщил Гончаренко, принадлежит лишь один из них. 

Эти борты нардепы использовали для прямых перелетов в Россию, отмечает ZN.UA. 

В 2018 году Медведчук заявлял, что летает напрямую в Россию для встреч с руководством страны “по вопросам, которые попадают в интересы Украины”, несмотря на то, что авиасообщение между странами было прекращено в 2015 году. В 2019 году политик несколько раз летал в Москву, в том числе дважды – перед выборами в Верховную Раду. В 2020 году Медведчук встречался в РФ с Путиным и просил рассмотреть возможность попадания вакцины “Спутник V” в Украину, “даже несмотря на те кризисные отношения, которые существуют между нашими странами”.

В октябре 2019 года заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что Медведчук напрямую в Москву больше не летает, только через Минск.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы. 

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что телеканалы “из так называемого пула господина Медведчука весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”.

Телеканалы сделали совместное заявление о “политической расправе” и  пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Виртуальный реверс российского газа на Украину стал помехой для США

22.12 / Российский Су-30 перехватил японский патрульный самолет

11.07 / Нижегородские власти решили расселить жителей пострадавшего от взрыва газа дома

26.10 / Отрезавший палец убитой преподавательнице в Петербурге мужчина задержан

26.01 / “Разрешит ли Тина Кароль?” В сети отреагировали на заявление Валевской спеть дуэтом с Баланом

05.08 / Гутерриш предупредил о «масштабнейшей катастрофе» из-за закрытия школ

29.08 / Убийство Хангошвили. СМИ идентифицировали еще одного члена группы киллеров ФСБ

21.08 / В РФ начали разработку антиалкогольной концепции

07.08 / Эксперт назвал атаку США на TikTok способным убить интернет прецедентом

02.11 / Нижегородских старшеклассников перевели на удаленку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска