Штаб ООС проинформировал о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

03.02.2021, 8:42, Новости дня

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2 февраля пророссийские боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

Во вторник оккупанты вели огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Пивденное, Шумы, Павлополь, Зайцево, Водяное (Донецкая область) Крымское (Луганская область).

В результате обстрела снайпера в районе поселка Шумы смертельное ранение получил украинский военный. Он скончался в больнице.

“Также неподалеку Авдеевки [Донецкой области] было зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата противника с пересечением линии разграничения, который сбросил два выстрела ВОГ-17 неподалеку позиций Объединенных сил. Умелыми действиями наших воинов, беспилотник врага было подавлено средствами радиоэлектронной борьбы”, – говорится в релизе.

В штабе уточнили, что обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК проинформировали представителей ОБСЕ.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2549334008692862/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

В 2020 году СММ ОБСЕ зафиксировала на 55% меньше нарушений договоренностей о перемирии на Донбассе; однако они случаются, и в последнее время – все чаще, подчеркнула постоянный представитель Евросоюза в ОБСЕ Раса Остраускайте 27 января.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. По данным Генштаба ВСУ на конец 2020 года, за время перемирия погибли четверо военнослужащих, 18 были ранены.

С апреля 2014 года до конца 2020-го в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщали в Минобороны в конце 2020 года. В декабре 2019-го Министерство иностранных дел Украины информировало, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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