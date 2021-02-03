Новый плавающий танк «Спрут-СДМ1» начали испытывать в Сибири

03.02.2021, 8:40, Новости дня

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Новейший российский аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1» в ближайшее время направят на следующий этап госиспытаний в Западную Сибирь, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В ближайшее время для легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» начнутся испытания в условиях низких температур, которые пройдут на территории Западной Сибири», – передает РИА «Новости» слова Оздоева.

Он добавил, что затем с танком будут проведены испытания на аэромобильность – надо подтвердить возможности по авиадесантированию «Спрута» из военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

В конце прошлого года «Спрут» прошел испытания в Черном море, где подтвердил способность без подготовки преодолевать водные преграды и плыть по морю при волнении до трех балов. Также боевую машину протестировали в средней полосе России и субтропиках, где температура достигала +40 градусов.