Цены на нефть изменяются разнонаправленно перед статистикой по запасам в США

03.02.2021, 8:40, Новости дня

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Мировые цены на нефть после двухдневного ралли в среду утром перешел к разнонаправленной динамике в ожидании данных по запасам в США за прошлую неделю.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,16% – до 57,71 доллара за баррель, стоимость мартовских фьючерсов на WTI выросла на 0,4% – до 54,98 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

С начала недели нефть подорожала в среднем на 3-5%. При этом во вторник цена нефти марки WTI поднялась выше 55 долларов за баррель, а Brent – выше 58 долларов за баррель, обновив максимумы с 24 января и 21 февраля 2020 года соответственно.

В начале февраля нефтяные котировки поддерживаются главным образом ожиданиями по спросу и усилиями ОПЕК+ по сокращению добычи. Так, в США наблюдается некоторое улучшение ситуации с коронавирусом по сравнению с январем, а ряд стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, согласились на дополнительное снижение добычи в феврале-марте.