Молодой семье подарили старинную детскую коляску и сразу в доме начались паранормальные явления

03.02.2021, 8:20, Разное

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Получив от своей матери необычный рождественский подарок в виде винтажной детской коляски, мать троих детей из штата Миссисипи (США) и не думала, что за этим последуют три недели аномальных событий в виде полтергейста и призраков.

Это может звучать как сюжет фильма ужасов: Обычная семья получает на Рождество нетипичный подарок в виде старинной детской коляски и в их доме внезапно начинают происходить странные явления. Но все вышеописанное и в самом деле произошло недавно с одной семьей из штата Миссисипи (США), которая поделилась этой историей с журналистами сайта kltv.com.

Все началось в конце декабря 2020 года, когда мать Уитни Меррит решила подарить своей дочери на Рождество симпатичную детскую коляску из изогнутых железных прутьев, изготовленную примерно в начале ХХ века.

Ранее женщина в свою очередь получила эту коляску в подарок от своей подруги, но решила, что в доме ее дочери, у которой было трое детей, ей найдется лучшее применение.

Когда Уитни Меррит развернула этот подарок. коляска ей понравилась и она поставила ее в гостиной, возле рождественской ели. А через несколько дней, в начале января 2021 года в доме начало происходить что-то странное.

Сначала Уитни и ее родные стали слышать непонятный стук в стенах. Сначала стуки были негромкие, а потом такие сильные, что Уитни дважды подходила к входной двери, решив, что кто-то барабанит в нее снаружи.

Однажды это произошло поздним вечером, когда муж Уитни – Майкл ушел на работу в ночную смену, и Уитни очень напугалась, решив, что в дом пытается забраться грабитель. Она позвонила мужу и рассказала ему, что услышала громкий стук, но на крыльце перед дверью никого не оказалось.

"А через 3 или 4 дня после этого мы услышали стук на чердаке. Бум, бум, бум, бум… Мы пытались списать это на то, что дом уже не новый, но потом оказалось, что он был построен лишь в 1992 году", – рассказывает Уитни Меррит.

Потом что-то начало барабанить в потолок их гостиной и это уже нельзя было ни игнорировать, ни списать на что-то логичное и естественное. Майкл Меррит не выдержал и обшарил чердак с фонариком и дробовиком, но ничего и никого странного там не нашел. Так закончилась первая январская неделя.

Вторая неделя началась с того, что Уитни проснулась от необычайно громкого шума, словно что-то выбило оконное стекло. Она схватила свой пистолет и обошла дом, но так и не нашла причины для такого громкого звука.

Но утром, когда Уитни спустилась на кухню. она увидела на полу пакет, в котором лежали две кофейные кружки, которые она недавно купила в магазине. Обе кружки были разбиты. По словам Уитни не было никакой причины, по которой эти кружки могли бы сами собой упасть в пакете со стола, так как они стояли далеко от края.

На следующую ночь Уитни снова проснулась от громкого шума. Было около 3:30 утра. Уитни в этот раз сразу же побежала на кухню и увидела на полу еще один пакет с еще одной разбитой кружкой внутри. На этот раз кружка с такой силой ударилась об пол, что осколки вылетели из пакета и разлетелись по всему полу.

Когда Утри подмела осколки и выбросила их в мусорное ведро, она пошла было обратно в спальню, но вдруг услышала странный звук, словно что-то уронили в раковину. Она вернулась и все осмотрела, но раковина была пуста.

"Я была так сильно напугана, что потом долго не могла заснуть".

На третьей неделе января странные события стали происходить в детской комнате маленькой дочери Уитни и Майкла. Ловец снов и настольный ночник несколько раз сами по себе падали посредине ночи с громким стуком на пол. А когда после второго падения Уитни и Майкл возвращались в свою спальню, они услышали как дверь в ванную громко захлопнулась сама по себе.

Сначала они подумали, что кто-то их трех детей пошел туда, но свет в ванной не зажегся, а когда Майкл дошел до ванной и заглянул туда, там было пусто. Майкл некоторое время стоял возле двери ванной, пытаясь понять, могла ли она сама открыться из-за плохого замка или чего-то еще. Но дверь больше не двигалась.

На следующий день вся семья находилась в гостиной, когда одна из детских игрушек сама собой начала проигрывать музыку. Они несколько раз проверили ее и увидели, что кнопка включения музыки была неактивной.

Вечером в тот же день Уитни с первого этажа крикнула Майклу, что ему пора вставать на работу в ночную смену, а потом она начала убираться в гостиной. Мимоходом она заметила, как Майкл спустился по лестнице и скрылся на кухне. Она задала ему вопрос, но муж не ответил, а когда она пошла сама на кухню. то там никого не оказалось.

Когда Уитни поднялась наверх в спальню, она увидела, что ее муж Майкл все еще спит в их кровати.

"Я видела его! Я видела! Клянусь всеми своими детьми, и я не сумасшедшая. Пожалуйста, даже не думайте о том, что я сошла с ума. Я знаю. что это звучит странно, и я сама ни во что такое в жизни не верила. Но я видела, как этот человек прошел мимо меня на кухню!", – уверяет Уитни.

На следующий день наступила "последняя капля". Это случилось когда Уитни с младшим ребенком пошла за продуктами в магазин, в то время как второй ее ребенок был в гостях у бабушки с дедушкой, а третий в школе. В доме в это время находился лишь Майкл. В 12:30 дня Майкл позвонил Уитни и спросил "Пакстон (старший сын) дома?". Уитни сказала "Нет, он сейчас в школе".

Когда Уитни вернулась из магазина, Майкл рассказал ей, что он лежал в постели, отсыпаясь после ночной смены, когда услышал, как кто-то вошел в дом через входную дверь. А потом он услышал как в коридоре открылась дверь в комнату Пакстона. После этого в стену громко застучало.

Майкл позвал Пакстона по имени несколько раз, но тот не откликнулся, а когда он встал и вошел в комнату старшего сына, то там горел светильник, игровая приставка была включена, а на палу валялась открытая бутылка с водой. Как позже выяснилось, Пакстон в это время был в школе на уроке.

Уитни и Майкл наконец сели и решили обсудить все эти странности. И вскоре оба они пришли к выводу, что все началось после того, как в их доме появилась старинная детская коляска. Они тут же вынесли ее из дома и оставили на заднем дворе. С тех пор в доме все было тихо и больше не было никакой аномальной активности: никаких стуков в стены и потолок, никаких шагов на чердаке.

Сейчас коляска стоит в их гараже, а в Фейсбуке Уитни разместила объявление с продажей коляски за 65 долларов. Она рассказала там же о странных событиях и написала, что в коляске явно живет призрак. Также Уитни выяснила, что муж предыдущей владелицы этой коляски (видимо муж той самой маминой подруги) погиб год назад в ДТП. Уитни думает. что именно его призрак она видела идущим на кухню, спутав его со своим мужем.