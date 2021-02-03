«История сфальсифицирована» – Киев требует переписать итальянский учебник

03.02.2021, 7:56, Новости дня

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Украинские дипломаты в Италии обнаружили в одном из школьных учебников «фальсификацию истории Украины»: там было написано, что Крым вошёл в состав РФ после референдума, а Донбасс стал автономным из-за этнического спора украинцев и русского меньшинства. Как пишет «Главред», посольство Украины обратилось к издательству, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложило сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.



Reuters

В Италии в школьном учебнике по географии «была сфальсифицирована история Украины». Как пишет «Главред», в учебнике говорилось, что «в аннексированном Россией Крыму* состоялся референдум о присоединении к России, а Донецк и Луганск стали автономными из-за этнического спора украинцев и русского меньшинства».

В связи с данной ситуацией посольство Украины в Италии обратилось к издательству Pearson, Министерству образования страны и к автору учебника с требованием исправить текст и предложением сотрудничать, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Как отмечает издание, после обращения украинских дипломатов издательство выразило сожаление из-за сложившейся ситуации.

«Руководство издательства Pearson в своём ответе выразило сожаление по поводу ситуации, которая возникла, и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, которая касается Украины. Мы приветствуем такой конструктивный подход», — говорится в заявлении украинских дипломатов.

Кроме того, в посольстве призвали украинцев участвовать в этой работе и сообщать посольству, издательствам и школам о фактах фальсификации украинской истории в школьных учебниках.

«Ничего об Украине без Украины — именно такой подход планируем применять в отношениях с издательствами, которые несут ответственность за выданные учебники совместно с автором и академическим сообществом», — добавили в посольстве.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).