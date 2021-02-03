Санкции Вашингтона могут толкнуть Мьянму в объятия Китая

03.02.2021, 7:56, Новости дня

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После военного переворота в Мьянме президент США Джо Байден призвал международное сообщество выступить с решительным ответом и пригрозил южноазиатской стране санкциями, пишет Frankfurter Allgemeine. Несмотря на то что многие американские политики и представители ООН настаивают на принятии карательных мер, эксперты опасаются, что они могут оказаться контрпродуктивными, ещё сильнее обострить конфликт и «толкнуть военных в объятия Китая».



Reuters

После того как власть в Мьянме захватили военные, США и правительства других стран начали рассматривать вопрос о введении санкций против этой южноазиатской страны. Президент США Джо Байден призвал международное сообщество выступить с решительным ответом и пригрозил штрафными мерами. По его словам, в последние годы Соединённые Штаты сняли со страны санкции благодаря её прогрессу на пути к демократии. Байден заявил: «Обращение этого прогресса вспять потребует немедленного пересмотра наших законов о санкциях и полномочий с последующим принятием соответствующих мер», — передаёт Frankfurter Allgemeine.

Как пишет издание, некоторые американские политики, например, сенатор Боб Менендес, настаивают на введении экономических санкций в случае, если государственный советник Аун Сан Су Чжи и другие арестованные политики не будут освобождены. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Мьянме Томас Эндрюс призвал к «жёстким санкциям», таким как эмбарго на поставки оружия в страну.

Во вторник Совет Безопасности ООН проведёт в Нью-Йорке экстренное заседание и обсудит события в Мьянме и введение возможных санкций. Последнее, однако, вызывает споры среди экспертов. Они могут оказаться контрпродуктивными и толкнуть военных в объятия Китая, затормозить возвращение беженцев-рохинджа из Бангладеш, обострить конфликты с этническими повстанцами и затруднить борьбу с бедностью, пишет Майкл Ватикиотис на своей странице в Twitter.

Согласно широко распространённому мнению, в период военной диктатуры в стране санкции имели очень ограниченный эффект. «Введение санкций и изоляция Мьянмы в то время не изменили ситуацию на местах, а только толкнули Мьянму в объятия Китая», — отмечает Билахари Каусикан, бывший сингапурский дипломат.

Однако американские политологи Грегори Б. Полинг и Саймон Трен Хьюдс уверены, что в краткосрочной перспективе в отношении военного руководства могут быть наложены экономические санкции. Однако они должны быть нацелены именно на те компании, которые находятся под контролем вооружённых сил, чтобы это не повлияло на население. По их словам, вероятно, будет возвращён запрет на импорт мьянманского нефрита и других драгоценных камней. Однако возможности США ограничены, даже если их ближайшие союзники и ЕС присоединятся к санкциям, потому что их экономические связи со страной достаточно скромны. Более важно, чтобы региональные инвесторы, такие как Япония и Сингапур, поддержали санкции.

С другой стороны, следует ожидать, что Китай адаптируется к новой ситуации и ещё больше расширит экономические связи с Мьянмой. Это сгладит урон от любых санкций со стороны других стран, утверждают политологи.

Полинг и Хьюдс также отмечают, что в 2019 году Соединённые Штаты уже приняли меры против лидера государственного переворота и главнокомандующего вооружёнными силами Мин Аун Хлайна и других высокопоставленных военных в соответствии с так называемым законом Магнитского из-за зверств, чинимых против народности рохинджа, исповедующей ислам. Им не разрешается въезжать в Соединённые Штаты, владеть какой-либо собственностью или вести там бизнес.

По мнению экспертов, в будущем под санкции могут попасть и другие люди, такие как новый временный президент и бывший генерал Мьинт Шве. Однако немедленный эффект от таких мер, вероятно, будет небольшим, поскольку генералы «вряд ли захотят поехать в Соединённые Штаты и вести там бизнес», пишет Frankfurter Allgemeine.