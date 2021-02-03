Министр иностранных дел Ирана – ядерную сделку нарушал только Вашингтон — Тегеран всегда оставался в её рамках

03.02.2021, 7:56, Новости дня

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Ограничив соблюдение условий ядерной сделки после выхода из неё США, Иран тем не менее использовал механизмы, предусмотренные этим соглашением, не нарушая его, — в отличие от Вашингтона, который прекратил его соблюдать полностью, заявил в интервью CNN глава иранского МИД Мохаммад Зариф. По словам дипломата, для нормализации ситуации необходимо, чтобы США вернулись к ядерной сделке, но у них остаётся на это всё меньше времени.

А сейчас — наше эксклюзивное интервью с министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом, который выходит с нами на связь из Тегерана. Добро пожаловать к нам на программу! Хочу начать с вопроса о высказанном Вашингтоном предостережении о том, что ваша страна уже через несколько недель может получить достаточно обогащённого урана для создания ядерного оружия. Что вы можете об этом рассказать?

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ, министр иностранных дел Ирана: Я думаю, речь идёт о выражении беспокойства, которое скорее адресовано американской публике, чем говорит о реальном положении дел. Иран не пытается заполучить ядерное оружие. Если бы мы его хотели, мы бы уже его получили. Но мы решили, что ядерное оружие не усилит нашу безопасность, что оно противоречит нашим идеологическим взглядам. Поэтому мы никогда и не стремились разработать ядерное оружие.

Но суть в том, что временные рамки, в которых США могут вернуться к соглашению по атому, не безграничны, окно возможностей у Вашингтона в этом плане ограниченное, поскольку президент Байден не хочет выглядеть так, будто он извлекает выгоду из неудачной политики администрации Трампа.

Как вы знаете, ещё до выборов, когда Джо Байден был ещё кандидатом в президенты, представляя свою стратегию по внешней политике, он сказал, что хочет вернуться в рамки Совместного всеобъемлющего плана действий. Вот что он заявил в сентябре: «Я предложу Тегерану надёжный путь назад к дипломатии. Если Иран вернётся к строгому исполнению условий атомной сделки, США вернутся к соглашению в исходном виде для проведения дальнейших переговоров. Вместе с нашими союзниками мы будем работать над тем, чтобы укрепить и расширить условия соглашения, а также коснуться других вопросов, которые нас заботят». А ведь таких вопросов немало. Может ли Иран пойти на такие договорённости?

МОХАММАД ДЖАВАД ЗАРИФ: Прежде всего, Штаты должны показать собственные добрые намерения и вернуться к ядерной сделке. США больше не участвуют в ядерной сделке, и это произошло по их собственному почину, они вышли из соглашения, не воспользовавшись вариантами, доступными в его рамках.

А вот Иран, ограничивая своё сотрудничество, использовал как раз механизмы, предусмотренные сделкой. Если прочесть 36-ю статью соглашения, то можно понять, что мы действовали, строго соблюдая условия этого документа. Теперь к его соблюдению должны вернуться и США, и Иран будет готов немедленно пойти на ответные шаги. Вопрос не в сроках, вопрос — в том, желают ли США, то есть новая президентская администрация, следовать тем же провальным курсом, который избрала администрация Трампа, или нет.

Теперь обсудим другие вопросы, о которых говорил президент Байден. В рамках заключения ядерной сделки мы определили, на что мы можем пойти, а на что — нет. Сделка в итоге оказалась такой, какая она есть, — и США придётся согласиться на те условия, о которых мы договорились.

Не соглашаться на какие-то шаги мы решили не из-за того, что обошли их вниманием, а из-за того, что США и их союзники не были готовы со своей стороны принять необходимые меры. Готовы ли США свернуть поставки оружия в наш регион? Если Вашингтон хочет обсудить вопросы нашей обороны, упомяну, что мы потратили на оборонные нужды одну седьмую часть от того, что потратила Саудовская Аравия, и это притом, что наше население в 2,5 раза больше. Готовы ли США сократить объёмы поставок вооружений в наш регион, исчисляющиеся сейчас сотнями миллиардов долларов? И раз уж Вашингтон захотел обсудить ситуацию в Йемене, готовы ли США положить конец массовому убийству детей в этой стране?

Когда мы вели переговоры о ядерной сделке, обсуждать все эти вопросы США не были готовы, и поэтому-то мы и договорились ограничить охват соглашения. И мы за это поплатились — ограничения на импорт вооружений Ираном были продлены на пять лет. Их сняли только в октябре, и так получилось именно из-за того, что мы не договорились по региональным проблемам и по вопросам ракетной программы. Мы уже расплатились за это, и это прямым текстом указано в тексте ядерного соглашения — в октябре 2020 года ограничения на импорт вооружений прекратили своё действие. Этот вопрос закрыт.

А в 2023 году будет закрыт вопрос ракет, поскольку, в соответствии с прошлыми резолюциями, ракеты представляют собой проблему лишь в том случае, если Иран имеет возможность производить ядерные боеголовки, а производить их нам, очевидно, не позволит ядерное соглашение. Так что вопрос ракет потеряет актуальность.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2021 года.