Ателье Manhart показало 600-сильное купе BMW M2 CS в гоночной ливрее

03.02.2021, 7:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты тюнинг-ателье Manhart продемонстрировали доработанный экземпляр спортивного купе BMW M2 CS.

Следует отметить, что базовая модификация автомобиля уже имеет основания для удивления своей производительностью, тогда как сотрудники ателье улучшили 3-литровый турбированный двигатель, который теперь выдает 600 л.с. мощности. Изменения коснулись также выхлопной системы, которая выполнена из нержавеющей стали. Блок управления двигателя перепрограммирован для более активной работы агрегата.

По внешнему виду следует выделить агрессивный дизайн колесных дисков. Также на корме впервые использовали антикрыло из карбона, благодаря чему купе существенно проще отличить от первоначальной комплектации.