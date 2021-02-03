 

Бренд Nissan представил обновленный хетчбэк Micra

03.02.2021, 7:52, Новости дня
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Марка Nissan официально представила модернизированный компактный хетчбэк под названием Nissan Micra.

Вместе с тем модель получила расширенные комплектации, а также внешние доработки, отличающие автомобиль от предшествующего поколения. Новый хетчбэк Micra обладает стильной светодиодной оптикой, новым передним бампером, а также некоторыми небольшими обновлениями экстерьера. На кузове установили декоративные серебристые вставки, а также задействовали 16-дюймовые диски.

Под капотом хетчбэка установлен 1-литровый бензиновый двигатель на 100 л.с., однако в улучшенной комплектации модель Micra поставляется с мотором на 117 л.с. мощности. Покупатели смогут приобрести новинку с механической коробкой передач или вариатором.



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