 

Китайский автогигант FAW намерен продать 4 млн автомобилей в 2021 году

03.02.2021, 7:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский автопроизводитель China FAW Group Corporation объявил о планах реализовать в 2021 году более 4 миллионов автомобилей.

В том случае, если удастся преодолеть запланированный порог, то прирост продаж достигнет 7,9% по сравнению с прошлым годом, а общая выручка составит порядка 770 млрд юаней. Кроме того, транспортные средства на новых источниках энергии планируется продать в количестве свыше 200 тысяч экземпляров, что втрое больше, чем за 2020 год.

Напомним, в прошлом году китайский бренд сумел реализовать на глобальном рынке около 3,7 миллионов автомобилей, преодолев прежние показатели на 7,1%. Эксперты прогнозируют, что предложенный план может быть исполнен, если не появится новых внешних препятствий для выпуска автомобилей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / МИД пообещал ответить на возможные санкции ЕС против России

28.09 / В Сети оценили шансы Бузовой на победу в боксерском поединке

16.10 / В компании Xiaomi считают цену на iPhone 12 Pro завышенной

15.01 / Euronews – правительство Франции судят в Париже за невыполнение климатических обязательств

16.10 / В МВД Белоруссии назвали условие применения огнестрельного оружия

23.07 / ФСБ задержала 22 вербовщика сирийских террористов

12.10 / Семья похоронила живого родственника с коронавирусом в Кузбассе

23.07 / Макаревич собрался судиться с депутатом из-за использования строчки песни

13.12 / В Ватикане зажгли рождественскую елку. Открывают выставку “100 вертепов”, среди которых украинский

22.08 / Лукашенко поручил закрыть предприятия, которые принимают участие в забастовке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска