Китайский автогигант FAW намерен продать 4 млн автомобилей в 2021 году

03.02.2021, 7:52, Новости дня

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Китайский автопроизводитель China FAW Group Corporation объявил о планах реализовать в 2021 году более 4 миллионов автомобилей.

В том случае, если удастся преодолеть запланированный порог, то прирост продаж достигнет 7,9% по сравнению с прошлым годом, а общая выручка составит порядка 770 млрд юаней. Кроме того, транспортные средства на новых источниках энергии планируется продать в количестве свыше 200 тысяч экземпляров, что втрое больше, чем за 2020 год.

Напомним, в прошлом году китайский бренд сумел реализовать на глобальном рынке около 3,7 миллионов автомобилей, преодолев прежние показатели на 7,1%. Эксперты прогнозируют, что предложенный план может быть исполнен, если не появится новых внешних препятствий для выпуска автомобилей.