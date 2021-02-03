Гривна продолжила дорожать к евро

03.02.2021, 7:48, Новости дня

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля.

Гривна к доллару остался на уровне 28,06 грн/$.

К евро украинская валюта укрепилась на 11 копеек: с 33,90 грн/€ до 33,79 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился: с 3,69 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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