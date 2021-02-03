Гривна продолжила дорожать к евро
03.02.2021, 7:48,
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Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 3 февраля.
Гривна к доллару остался на уровне 28,06 грн/$.
К евро украинская валюта укрепилась на 11 копеек: с 33,90 грн/€ до 33,79 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю снизился: с 3,69 грн за 10 руб. до 3,72 грн за 10 руб.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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