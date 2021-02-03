 

В США оценили успехи российской экономики на фоне мировой пандемии

03.02.2021, 7:46, Новости дня
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Российская экономика в 2020 году пережила меньший спад по сравнению с большинством крупнейших мировых экономик на фоне пандемии коронавируса, информирует Bloomberg.

Как отмечается в материале, причиной успехов РФ могло стать решение правительства не вводить локдаун в стране во второй половине года, передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что в прошлом году валовой внутренний продукт сократился в России на 3,1%. Согласно исследованию Bloomberg, это значительно меньше, чем ожидали экономисты. Планировалось, что сокращение российского ВВП составит 3,7%.

Журналисты обращают внимание, что больше всего экономика страны пострадала в первой половине года, когда в стране вели жесткий локдаун, а также когда в мире резко упал спрос на нефть.

По подсчетам Bloomberg, сокращение российской экономики в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост – 3%.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в мире нарастает разрыв между реальной и виртуальной экономиками, это грозит непредсказуемыми потрясениями.



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