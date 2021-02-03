 

Пушков раскрыл смысл вопроса Зеленского Байдену

03.02.2021, 7:46, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков, комментируя вопрос президента Украины Владимира Зеленского главе американской администрации Джо Байдену об интеграции страны в Североатлантический альянс, сообщил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.

«Вряд ли Байден сочтет нужным ответить. Но в НАТО хорошо понимают, что членство в альянсе нужно украинским националистам лишь для одного – войны с Россией. А такая война вряд ли нужна большей части членов альянса», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.



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