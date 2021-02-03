Испытания электроракетного двигателя завершились в московском технопарке

03.02.2021, 7:46, Новости дня

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В московском технопарке «Слава» завершились испытания нового электроракетного двигателя, который может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты.

«Резидент московского технопарка «Слава» представил новый электроракетный двигатель. Проект разрабатывался и проходил испытания в течение трех лет. Двигатель может стать частью космических аппаратов или разгонных блоков для их выведения на целевые орбиты», – говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

В 2020 году компания «СуперОкс», разрабатывающая двигатель, получила от правительства Москвы экспортный кешбэк, субсидию на инжиниринг, изготовление и проведение испытаний, покупку оборудования. Общий размер полученной суммы составил 37,5 млн рублей.

«Новый электроракетный двигатель использует принцип ускорения плазмы внешним магнитным полем, которое создается сверхпроводниками. Сверхпроводники в конструкции – это ноу-хау двигателя. За счет них он обладает высокой мощностью, что является одной из ключевых характеристик», – подчеркивается в сообщении.

По словам разработчиков, для создания тяги в двигателе используется инертный газ, а не химическое топливо. Это позволит ему работать дольше и увеличит срок эксплуатации космического аппарата, на котором его установят.

«Нам удалось продемонстрировать, что сверхпроводимость может быть применена для создания космической техники. Технология электроракетного двигателя высокой мощности может снизить затраты на выведение и доставку космических аппаратов на целевые орбиты и сделает космос более доступным», – отметили разработчики.

В сентябре 2020 года Роскосмос решил заключить контракт на 525 млн рублей на разработку новых двигателей и энергетических установок изделий перспективной ракетно-космической техники. Планируется, что работы будут вестись по теме бортовой энергетики, электроракетных двигателей, применению композиционных и керамических материалов в ракетных двигателях.