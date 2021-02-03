«США осваивают пространство бывшего СССР куда успешнее, чем Россия»

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03.02.2021, 7:08, Разное
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Azattyq Rýhy  01.02.2021, 

Угрозы позициям РФ на пространстве бывшего СССР нарастают, считает российский эксперт

Ритм Евразии

Уже в ближайшее время нас ждёт обострение ситуации в Донбассе, еще одна попытка сменить власть в Белоруссии и дестабилизация в Приднестровье, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания сенатора Алексея Пушкова, передает Azattyq Rýhy.

Как сообщалось ранее, Пушков в интервью Вечерней Москве заявил, что новый президент США Джо Байден попытается «оторвать» постсоветское пространство от России.

«Соглашусь с Алексеем Пушковым в том, что угрозы позициям РФ на пространстве бывшего СССР нарастают. Это, однако, постоянный процесс, при президенте Трампе никакой передышки не было. Какая передышка, если именно в период его пребывания у власти американская администрация подготовила и осуществила два сильнейших удара по России: первый через Белоруссию и второй в Закавказье через Нагорный Карабах? Ничего себе, «отсутствие большого интереса»!


Так что как пытались ещё в советское время США отрывать сначала союзные республики, а потом уже новые независимые государства от России, так и будут пытаться. И, надо сказать, у них это получается — во всяком случае, их успехи более наглядны, чем успехи Москвы в сдерживании их экспансии», – говорит российский специалист.

Эксперт отмечает, что это не только военно-политическая экспансия, это экспансия цивилизационная.  По его же мнению, в области культуры, образования, мировоззренческих установок элит РФ проигрывает. В качестве пример он отмечает, что вслед за Узбекистаном и Казахстан переходит на латиницу, что якобы является сильнейшим ударом по присутствию РФ и интересам русского населения в этих странах.

«Администрация Байдена это наступление продолжит и усилит; они глобалисты, они действительно больше думают о том, как подминать под тот глобалистский проект, которому они служат, весь мир. Уверен, что уже в ближайшее время нас ждёт обострение ситуации в Донбассе, ещё одна попытка сменить близкую РФ власть в Белоруссии, дестабилизация в Приднестровье. Играя на турецких амбициях, жители США и англичане попытаются ещё сильнее подвинуть нас на Кавказе, а через Украину, но также прибегая и к помощи Турции, будут наращивать военную угрозу для РФ в Черноморском регионе», – резюмировал Демурин.



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