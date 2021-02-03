 

The Times: Россия начинает думать, что Путин – не единственный вариант

03.02.2021, 7:08, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

  время публикации: 1 февраля 2021 г.

“Россия не стоит на пороге революции. Но протесты в последние десять дней заставляют предположить, что значительная часть общества глубоко недовольна своими лидерами”, – пишет The Times.

(…) “Правда в том, что у Кремля по-прежнему много карт. В аппарате вооруженных сил и безопасности нет трещин; статистика митингов не критична; парламентская оппозиция правлению президента Путина давно подавлена; иностранная реакция слишком слаба, чтобы заставить чиновников и их друзей по бизнесу, таких как миллиардер Аркадий Ротенберг, опасаться за свои тосканские виллы и особняки в Найтсбридже. Ротенберг заявил, что он – истинный владелец так называемого путинского дворца, и есть подозрения, что он прикрывает своего старого друга”, – пишет автор публикации Том Парфитт.

“Путина не беспокоит глобальное осуждение. (…) Но в долгосрочной перспективе у Кремля есть проблема. Опросы показывают, что почти половина людей на недавних протестах пришла на них впервые. Опрос 446 человек на вчерашнем митинге в Санкт-Петербурге показал, что 76% были моложе 35 лет и почти 40% – моложе 25 лет. Это указывает, что более трети протестующих были маленькими детьми, когда Путин пришел к власти в 2000 году, или родились и прожили всю свою жизнь под его правлением (…)”, – говорится в статье.

“В конечном итоге судьбу РФ решит молчаливое большинство, которое было убеждено, что альтернативы Путину нет. (…) Однако это выглядит уязвимым. Одно время Кремль мог в значительной степени нейтрализовывать Навального, не допуская его на гостелевидение и позволяя ему участвовать в выборах, или делая вид, что его не существует. Сейчас он – часть мейнстрима. В нем жители РФ могут начать видеть жизнеспособную замену 68-летнему Путину. Изменения не за углом. Но, несомненно, они в перспективе”, – предполагает автор публикации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / В России зафиксировали более 23 тысяч новых зараженных коронавирусом

08.07 / Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы

03.11 / От капсул для самоизоляции до digital-коллекций: дизайнеры представили новые лукбуки

16.09 / Проблемы Huawei только начинаются: Флагман Huawei Mate X2 в этом году не выйдет

01.02 / Мнение: Износ основных фондов, выращивание мебели и рост обрабатывающей промышленности

30.10 / Эрдогана проверят на причастность к поджогу собора Парижской богоматери

26.10 / Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день

08.11 / Мнение: Клятва

12.08 / Мерьем Узерли празднует 37-летие: любовные неудачи звезды сериала “Великолепный век”

15.09 / С чего начинаются толстые – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска