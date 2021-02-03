 

Guardian – Европол предупредил о продаже поддельных сертификатов об отсутствии COVID-19

03.02.2021, 7:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Европол призвал граждан ЕС проявлять бдительность, поскольку по всему региону в продаже появляются поддельные сертификаты об отрицательных тестах на коронавирус, пишет The Guardian. Приобрести сфальсифицированные документы, которые обеспечивают возможность въезда в другую страну, можно онлайн или прямо в аэропорту или на вокзале.


Reuters

В Европе мошенники подделывают сертификаты об отрицательных тестах на коронавирус и продают их в аэропортах, на вокзалах и онлайн, пишет The Guardian. 

 

О новой схеме предупредило Европейское полицейское агентство (Европол). «Пока ограничения в передвижении остаются в силе из-за ситуации с COVID-19, производство и продажа поддельных сертификатов о тестировании, вероятно, будет процветать», — заявило ведомство в понедельник 1 февраля. 

 

«Учитывая широкое распространение и доступность технических средств в виде принтеров с высоким качеством печати и различного программного обеспечения, мошенники могут производить высококачественные контрафактные, поддельные или ложные документы… Страны — члены ЕС должны проявлять бдительность», — призвал Европол. 

 

— Europol (@Europol) February 1, 2021

 

Европол: «Мы #вместепротивкоронавируса. Но, кажется, преступники сделают всё, чтобы воспользоваться пандемией в своих целях: поддельные средства индивидуальной защиты, поддельные вакцины, а теперь и… поддельные негативные результаты. Новая публикация: наши последние обновления относительно сфальсифицированных сертификатов об отрицательных тестах на COVID-19».

 

Как напоминает The Guardian, ранее Интерпол предупреждал о преступных группировках, которые продают поддельные вакцины от коронавируса или воруют настоящие, а также наводняют рынок контрафактными защитными масками, антисептиками для рук и прочей медицинской продукцией. 

 

По данным издания, негативный тест на коронавирус, подтверждаемый соответствующим сертификатом, необходим для въезда в большинство стран. Случаи с поддельными документами уже были зарегистрированы в Нидерландах, Франции, Испании и Великобритании. В парижском аэропорту Шарль-де-Голль в ноябре в общей сложности было задержано 7 человек в возрасте от 29 до 52 лет — сертификаты они продавали по цене от €150 до €300. Теперь обвиняемым грозит до 5 лет в тюрьме и штраф до €375 тыс. 

 

В Испании в январе полиция арестовала женщину, которая продавала поддельные документы в интернете и обещала покупателям прислать сертификат в течение 24 часов. Тревогу поднял глава одной из мадридских медицинских лабораторий, который сообщил правоохранительным органам, что то тут то там всплывают, «определённо, сфальсифицированные, но весьма убедительные» сертификаты об отрицательных тестах с печатью этой лаборатории.

 

Нидерландские СМИ сообщали об аккаунтах в WhatsApp и Snapchat под названиями Airplane Doctor («Самолётный доктор») и Digital Doctor («Электронный доктор»), которые продавали поддельные документы с подписями реальных врачей за €50—60, в то время как официальный тест стоит €150. Адвокат по уголовным делам Зандер Янссен заявил, что покупатели подобных сертификатов тоже могут быть привлечены к делу, особенно если они были заражены коронавирусом и заразили других.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Бренд Mitsubishi представил обновленный кроссовер Eclipse Cross

05.08 / Ростелеком построит ВОЛС от западной границы РФ до Владивостока и Японии

02.07 / В Конгрессе США потребовали немедленно ввести санкции против России

04.08 / При жесткой посадке дельталета в Подмосковье погибли двое человек

29.12 / Le Temps – брексит грозит превратить тысячи живущих в Британии европейцев в нелегалов

19.10 / В Киеве размечтались о Крыме и «Большой Украине»

19.01 / Эксперт предложил предъявить Навальному обвинения за призыв к санкциям против России

23.09 / Минюст Белоруссии оценил законность инаугурации Лукашенко

31.01 / Делегация Переходного совета Южного Йемена посетит Москву

01.07 / В Подмосковье опрокинулся рейсовый автобус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска