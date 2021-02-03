Японская компания впервые отправила грузы Транссибом в Европу

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03.02.2021, 6:52, Новости дня
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Японская транспортно-логистическая компания Hankyu Hanshin Express совершила первую отправку грузов по маршруту из Японии в Европу с использованием Транссибирской магистрали, сообщил представитель компании.

«Первая отправка осуществлена. Судно Victory Star вышло из порта Тояма 2 февраля и направляется во Владивосток», – приводит слова представителя компании ТАСС.

Путь до российского порта занимает около полутора суток. Во Владивостоке контейнеры будут перегружены на железную дорогу, а конечным пунктом маршрута станет терминал в польском городе Познань. Изначально первая отправка была намечена на середину января, однако сроки неоднократно переносились из-за плохих погодных условий в районе Японского моря и на Дальнем Востоке.

Компания намерена перевозить за один раз до 20 кубометров грузов. В основном это будут автомобильные запчасти и промышленное оборудование японского производства. Hankyu Hanshin Express также планирует активно предлагать свои услуги по перевозке японским компаниям, которые имеют производственные и складские мощности в Польше.

Ранее в японской компании объявили о планах доставлять грузы Транссибом в Европу. В мае 2019 года в японском портовом городе Иокогама состоялась церемония запуска пробных поставок товаров из Японии в страны Европы с использованием морского сообщения и Транссибирской железнодорожной магистрали. В октябре 2018 года стало известно о намерении Токио провести логистический эксперимент, использовав Транссибирскую железнодорожную магистраль и паромную линию между Россией, Японией и Южной Кореей. Использование Транссиба позволяет сократить срок доставки грузов из Японии в Европу с 57-62 дней до 20-27, а стоимость перевозки уменьшить в два раза.



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