Число интернет-пользователей в Китае приблизилось к 1 млрд

03.02.2021, 6:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Число пользователей интернета в КНР с сентября 2020 года увеличилось на 5,2% и превысило 989 млн человек, сообщил Китайский сетевой информационный центр (CNNIC).

Согласно докладу CNNIC, коэффициент доступа населения к глобальной сети за пять месяцев вырос на 3,4 процентных пункта, до 70,4%. В 2020 году впервые в истории валовый продукт интернет-индустрии в стране превысил 100 трлн юаней (15,4 трлн долларов по текущему курсу), передает ТАСС.

«Сетевые технологии сыграли важную роль в реализации мер по противодействию пандемии нового коронавируса, став ключевым фактором, благодаря которому Китай оказался единственной страной в мире, продемонстрировавшей положительные темпы роста ВВП», – говорится в распространенном документе.

По данным CNNIC, Китай уже восьмой год подряд занимает лидирующее место в области электронной коммерции: в 2020 году объем розничных онлайн-продаж в стране превысил 11,76 трлн юаней (1,81 трлн долларов), увеличившись на 10,9%. Количество жителей, делающих покупки в интернете, по сравнению с сентябрем выросло на 4,4%, составив 782 млн человек.

Как сообщил информационный центр, в республике продолжает динамично развиваться удаленное образование и сфера медицинских услуг, предоставляемых в режиме онлайн: число граждан, прибегающих к помощи этих двух секторов экономики, превысило 342 млн и 215 млн человек соответственно.

Напомним, по итогам 2020 года Китай опередил США по объему иностранных инвестиций. В конце 2020 года эксперты британского Центра экономических и бизнес-исследований предрекли превращение Китая в крупнейшую экономику мира.