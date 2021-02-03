Осудить дважды за то, чего не было

03.02.2021, 6:10, Разное

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Суд отправил Алексея Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требование ФСИН о замене условного срока политику Алексею Навальному на реальный по старому делу «Ив Роше». В неожиданности по поводу решения о сроке в три с половиной года заключения в колонии никто не верил. Судья Репникова согласилась с представлением ФСИН и отправила Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев с учетом отсиженного под домашним арестом.

…Выездные заседания судов у Навального уже становятся закономерностью. На этот раз слушания проходили не в отделе полиции, а в Мосгорсуде. Именно сюда Симоновский суд столицы перенес рассмотрение представления ФСИН, о чем стало известно буквально за день до заседания. Пресс-служба Мосгорсуда пояснила, что это сделано из-за большого числа заявок от журналистов, которых не вместит суд районный, «с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции».

Никто в это не поверил, учитывая скандал с внезапной сменой судьи и отставкой председателя Симоновского суда, а также беспрецедентные меры безопасности. Хотя желающих попасть на процесс было действительно много — заявки на аккредитацию подали несколько десятков СМИ.

2 февраля Мосгорсуд находился в осадном положении. У здания, окруженного высоким забором, выставили дополнительные металлические ограждения и подогнали автозаки. Покой судей охраняли полицейские и сотрудники Росгвардии. У центральных ворот и за судом дежурили несколько групп силовиков. Движение автомобилей было перекрыто.

Юлия Навальная у Мосгорсуда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

На входе на территорию суда всех досматривали и проверяли документы. Пропускали только журналистов с аккредитацией — по одному от каждого СМИ. Все остальные остались за забором.

Слушания проходили в большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда — здесь обычно рассматривают все громкие дела.

Два больших «аквариума», в одном из них — Навальный. Всех журналистов разместить не удалось, кому не повезло — следили за процессом со специального балкона.

Рядом с Навальным — его защитники Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Напротив — представитель ФСИН Александр Ярмолин и прокурор Екатерина Фролова. Представители посольств почти 20 государств расположились на последних рядах. Супруга Навального Юлия села в первом.

— Юля, тебя показывают в моем телевизоре. Говорят, что ты злостная нарушительница порядка. Люблю тебя. — Навальный обратился к жене, но его сразу прервал конвой.

О смене судьи стало известно почти перед самым заседанием, на сайте Симоновского суда указали: вместо Юлии Окуневой назначили Наталью Репникову. Первым слово она предоставила защите. Адвокат Кобзев ходатайствовал о приобщении нескольких документов, в частности, справки из клиники «Шарите», согласно которой Навальный был у них на лечении с 22 августа по 23 сентября, перенес тяжелое отравление и находился в реанимации 24 дня. Потом наблюдался амбулаторно, ему была необходима длительная реабилитация под присмотром врачей.

Чего хотела ФСИН

Основная претензия тюремного ведомства заключалась в том, что Навальный, будучи условно осужденным, не являлся отмечаться по месту жительства. Генпрокуратура за день до заседания заявила, что будет добиваться в суде удовлетворения представления ФСИН.

До рассмотрения этого требования, как известно, Навального отправили в СИЗО — несмотря на то, что следственный изолятор не предназначен для «задержанных», которые обвиняются в нарушении режима условного срока.

В российских законах обнаружился огромный «пробел» — нет статьи для взятия под стражу Навального и продления ему срока задержания, нет учреждения для таких заключенных. Регламент рассмотрения представлений ФСИН о нарушителях условного срока прописан в законе и разъяснен Верховным судом РФ, но там нет ничего про задержание и СИЗО.

Оцепление у Мосгорсуда. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Как только Навальный сказал в соцсетях, что возвращается в Россию, ФСИН подала в Симоновский суд представление о замене ему условного срока на реальный по старому делу «Ив Роше».

В розыск Навального объявили в самом конце декабря 2020 года. А 17 января политика задержали на паспортном контроле в аэропорту. На следующий день в химкинском отделе полиции состоялось выездное заседание городского суда. Причем тогда на заседании выступал не представитель ФСИН, а начальник УВД по городу Химки Игорь Янчук. Сотрудники ФСИН в заседании вообще не участвовали.

Янчук просил заключить Навального под стражу. Но вместо этого судья Елена Морозова продлила Навальному срок задержания на 30 суток. Его поместили в СИЗО «Матросская Тишина». Ссылок на нормы законов, разрешающих такое задержание, в постановлении Химкинского суда нет.

«Что такое задержанный в СИЗО? Как можно задержать на месяц? Почему я не в ИВС, а в СИЗО? «В документах, по которым меня задержали в аэропорту, написано черным по белому «мера пресечения отсутствует», — возмущался Навальный в Мособлсуде во время рассмотрения его апелляционной жалобы.

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Пленум Верховного суда РФ указывал, что суд, выясняя, действительно ли условно осужденный скрывался от контроля 30 дней, должен «проверять полноту» мероприятий по его розыску, проведенных уголовно-исполнительной инспекцией, и установление причин уклонения. В частности, ФСИН была обязана опросить родственников и соседей Навального, а также других граждан, которым могло быть что-либо известно о его местонахождении. «Если проведенных мероприятий для вывода о том, что осужденный скрылся от контроля, недостаточно, то суд отказывает в удовлетворении представления ФСИН», — говорится в постановлении Пленума ВС.

Вместо проведения положенных по закону мероприятий ФСИН лишь отрапортовала через информагентства, что в 2020 году были зафиксированы многократные нарушения Навальным условий испытательного срока: как минимум шесть раз он не приходил на регистрацию. Согласно заявлению ФСИН, политика неоднократно предупреждали, что нарушения условий могут привести к замене условного наказания на реальное. Вот, например, в период с 17 августа по 29 декабря Навальный не являлся отмечаться, возмущалась ФСИН. Хотя и отмечает, что во время лечения осужденного в германской клинике его вызовы в инспекцию были приостановлены.

Расхождения со здравым смыслом ФСИН объясняет незатейливо: неявка для контроля с конца октября — незаконна. Навальный был выписан из клиники в октябре 2020 года, эта информация была получена ведомством из официальных публикаций «Шарите» и подтверждена самим Навальным, и при этом после выписки оппозиционер на регистрацию в УФСИН не являлся, якобы несмотря на отсутствие объективных причин. Официальные подтверждения лечения в отеле после выписки предоставлены не были, а сам факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию, считают во ФСИН.

Фактическое место нахождения осужденного с 24 сентября в ведомстве будто бы не смогли установить, поэтому 27 ноября в отношении Навального начались первоначальные разыскные мероприятия, а 29 декабря оппозиционер был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию. Однако адвокаты Навального отмечают, что они уведомляли о месте нахождения их доверителя, и эта справка была приобщена к материалам дела во время слушаний в Мособлсуде.

Примечательно, что испытательный срок у Навального закончился еще в декабре 2020 года. Но Пленум Верховного суда РФ в свое время постановил, что решение об отмене условного осуждения может быть принято судом и в случае, когда рассмотрение этого вопроса осуществляется по истечении установленного испытательного срока.

Как пояснил управляющий партнер санкт-петербургского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин, действия ФСИН регламентированы ч. 2 ст. 190 УИК РФ («Ответственность условно осужденных»). Закон в полной мере дает право ФСИН объявить условно осужденного в розыск и обратиться в суд с представлением об изменении условного приговора на реальный. «Законность требований ФСИН должен будет установить суд в процессе судебного разбирательства. К примеру, если доказательства, свидетельствующие, что Навальный действительно нарушал требования, предоставлены суду не будут или суд не сочтет их убедительными, то оснований для изменения условного срока на реальный у суда не найдется», — добавил Добрынин.

ФСИН убеждала суд в том, что после 23 сентября Навальный должен был вернуться или дать знать о себе. А местонахождение осужденного им будто бы не было известно, поскольку в уведомлении из Германии стоял только адрес отеля.

Не путать закон со школой

— После лечения он сразу же вернулся в Россию и потом мог бы самостоятельно поехать в инспекцию и отметиться, но его задержали в аэропорту, — пояснял адвокат Кобзев.

Следом адвокат Михайлова пояснила ходатайство о приобщении решения ЕСПЧ по делу «Навальный против России», поскольку, по ее словам, оно напрямую связано с рассматриваемым сегодня представлением, так как связано с делом «Ив Роше».

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