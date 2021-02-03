CNN – президентство Байдена проверит на прочность его давнюю дружбу с Нетаньяху

03.02.2021, 6:08, Новости дня

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Несмотря на давнюю дружбу между Джо Байденом и Биньямином Нетаньяху, новой администрации США может быть непросто выстроить отношения с Израилем, считает CNN. Нетаньяху привержен американским республиканцам и был более чем доволен политикой Дональда Трампа. Байден же во многом продолжает линию Барака Обамы, с которым у израильского премьера отношения не сложились.



Reuters

Новый президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху знакомы уже почти 40 лет и всё это время поддерживают дружеские отношения, пишет CNN. Когда они встретились впервые, Байдену было около 40, он занимал пост младшего сенатора от штата Делавер, Нетаньяху, на десять лет моложе, был начинающим дипломатом. Сегодня оба находятся на пике своих политических карьер, и им предстоит определить, в каком направлении будут дальше двигаться отношения между Америкой и Израилем.

Впрочем, несмотря на давнюю дружбу двух лидеров, новой администрации США может быть непросто найти общий язык с Нетаньяху. Как напоминает канал, израильский премьер непоколебимо поддерживал предшественника Байдена Дональда Трампа и ни разу открыто не критиковал «непредсказуемого и нередко злопамятного» лидера. Нетаньяху хвалил почти все внешнеполитические инициативы Трампа по Ближнему Востоку и был, пожалуй, «самым видным сторонником американского лидера на международной арене».

Но сегодня на фоне предстоящих внеочередных выборов, уже третьего национального локдауна и неминуемого возобновления суда по обвинениям в коррупции израильскому премьеру предстоит работать с «человеком, который убрал Трампа из Овального кабинета».

Если говорить о самом новом американском президенте, то, как считает один из бывших сотрудников администрации Барака Обамы, за долгие годы у Байдена появилась «очень сильная эмоциональная привязанность к Израилю». «Он видит Израиль через эту призму, а также видит в нём истинную демократию, не характерную для своего региона», — прокомментировал источник CNN.

Когда Байден получил должность вице-президента в администрации Барака Обамы, его дружбе с Нетаньяху пришлось пройти испытание на прочность, подчёркивает канал. Как известно, отношения между израильским премьером и американским лидером складывались непросто — Нетаньяху прочёл Обаме целую лекцию о ближневосточной политике в 2011 году в Белом доме, а затем не преминул упомянуть об этом в ходе своей предвыборной кампании в 2019-м. А во время визита Байдена в Израиль в 2010 году правительство Нетаньяху объявило о строительстве новых поселений в Восточном Иерусалиме, что Хиллари Клинтон, занимавшая на тот момент пост госсекретаря, назвала «оскорбительным».

«Последние годы администрации Обамы выдались непростыми. Некоторые, кто работал в команде, это помнят, но Байден не будет заинтересован в том, чтобы поддерживать эту напряжённость», — уверен «знакомый с делом источник». Как напоминает CNN, Нетаньяху также критиковал Обаму за переговоры с палестинцами и за иранскую ядерную сделку. Учитывая, что Байден хочет вернуться в это соглашение и что он набрал в свою команду многих бывших сотрудников администрации Обамы, Израиль вряд ли будет доволен.

Тем не менее, несмотря на былую напряжённость, личные отношения между Байденом и Нетаньяху всегда оставались хорошими. В 2014 году американский политик отметил, что как-то заявил своему другу: «Биби, я не согласен ни с одним твоим высказыванием, но я тебя люблю». При администрации Обамы эту дружбу высоко ценили и рассчитывали на неё как на способ сгладить напряжённость. Но с тех пор баланс существенно изменился, обращает внимание канал.

Нетаньяху известен как «политический хамелеон» — он не раз менял свои взгляды и направления своей политики в соответствии с ситуацией. Но ни один период не был настолько благоприятен для него, как президентство Дональда Трампа. Это был «подарок, который не переставал радовать» Нетаньяху.

Трамп признал израильский суверенитет над Голанскими высотами, объявил иранский Корпус стражей Исламской революции «террористической организацией» и представил свой мирный план по Ближнему Востоку, который, безусловно, был очень по нраву Нетаньяху. Взамен израильский премьер ещё сильнее сблизился с американской Республиканской партией и даже назвал новое поселение на Голанских высотах в честь Трампа.

Когда Нетаньяху приехал в Белый дом на подписание «Авраамских соглашений» о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ, а также Израилем и Бахрейном, он не встретился ни с одним демократом. Посол Израиля в США Рон Дермер, частый гость в Белом доме, сложил свои полномочия на следующий день после того, как к власти пришёл Байден.

Впрочем, как уверяет израильский министр по делам поселений Цахи Анегби, политика Нетаньяху в отношении США никогда не носила ни прореспубликанский, ни продемократический характер. «Наша политика всегда ведётся с учётом обеих партий, но, конечно, Нетаньяху был очень доволен политикой Трампа, — отметил Анегби. — Когда у нас будут отличные отношения с администрацией Байдена, а у нас будут отличные отношения с новой администрацией, это не значит, что мы за демократов и против республиканцев. Химия, близость, взаимное признание заботы друг друга о своей стране — вот что может обеспечить доверие к политике друг друга».

Но сегодня Нетаньяху ведёт уже четвёртую предвыборную кампанию за два года, и нет никаких гарантий, что эта бесконечная череда внеочередных выборов на этот раз прервётся, подчёркивает CNN. Раньше нападки на Обаму были выгодны израильскому премьеру, потому что показывали общественности дома, что их лидер может противостоять американскому президенту. Теперь Нетаньяху нужно решить, будет ли он вести себя так же с Байденом.

«Нетаньяху — великолепный дипломат, но когда дело касается США, на нём лежит груз его практически очевидной приверженности Республиканской партии», — считает Дани Даян, экс-генконсул Израиля в Нью-Йорке и член партии «Новая надежда», одной их главных соперниц партии Нетаньяху «Ликуд» на предстоящих выборах. Лидер «Новой Надежды» Гидеон Саар обещает восстановить отношения с демократами и позиционирует себя как более предпочтительного кандидата для работы с администрацией Байдена.

По наблюдениям аналитиков, Байден уверен, что внешняя политика строится на хороших личных отношениях между лидерами, но даже их дружба с Нетаньяху может натолкнуться на ряд проблем уже в первые месяцы. Одна из них — иранская ядерная сделка, предмет наиболее ожесточённых споров между израильским премьером и Обамой в своё время. «Отношения израильтян с Обамой были прохладными, они с самого начала не задались и так никогда и не восстановились. Но Байден — человек, которого израильтяне знают. Он уже давно в политике», — обращает внимание директор Вашингтонского института ближневосточных исследований Дэвид Маковски.

Новый госсекретарь США Тони Блинкен уже заявил, что администрация Байдена не планирует отказываться от признания Иерусалима в качестве столицы Израиля и переносить посольство обратно в Тель-Авив. Опытный дипломат, работавший с переговорами на Ближнем Востоке при трёх американских администрация, Дэннис Росс уверен, что с Байденом израильтяне не будут чувствовать, что он их хочет «подловить».

«Это будут не такие отношения. В Израиле было ощущение, что Обама не был к нему справедлив. Израильтяне считали, что противостоять американскому президенту, который не кажется справедливым по отношению к их стране, — хорошо. А вот противостоять американскому президенту, которого все считают справедливым, — не особо хорошо. Байдена по больше части считают справедливым», — рассуждает Росс.