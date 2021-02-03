SRF – благословение и проклятие страховщиков — в Швейцарии на удалёнке снизилось число краж, но вырос уровень киберпреступности

03.02.2021, 6:08, Новости дня

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Прошлый год для швейцарских страховых компаний стал неудачным: пандемия обошлась отрасли в один миллиард франков, передаёт SRF. Наибольшие убытки страховщики понесли из-за отмены поездок и закрытия компаний. Кроме того, из-за перевода сотрудников на дистанционную работу ущерб, связанный с кибератаками, вырос в два раза. Однако есть и положительные стороны — благодаря тому, что многие швейцарцы постоянно оставались дома, на десять процентов снизилось число краж со взломом.



Reuters

Для страховых компаний Швейцарии прошлый год стал не лучшим. По оценкам Швейцарской страховой ассоциации, пандемия коронавируса обошлась частным страховщикам в один миллиард франков. Отрасль особенно пострадала от отмены поездок и закрытия компаний. Тот факт, что многие люди работали из дома, стал для страховых компаний «одновременно и благословением, и проклятием», пишет SRF.

По данным Швейцарской страховой ассоциации, количество кибератак из-за перевода на удалённую работу резко возросло. В прошлом году заявленный ущерб из-за кибератак, предположительно, увеличился более чем на 200%. При этом главной мишенью стали именно сотрудники фирм — дома у них больше шансов проявить неосторожность в сети.

Из-за пандемии отмена путешествий, правовая защита и страхование от несчастных случаев также стали тяжёлым бременем для страховых компаний. И прежде всего страхование от эпидемий. Особенно пострадала старейшая швейцарская страховая компания Mobiliar, которая не исключила риск пандемии из условий страховки и теперь должна покрыть ущерб в размере около 300 миллионов франков из-за простоев, обусловленных пандемией коронавируса.

Как отмечает SRF, кратковременное снижение числа дорожно-транспортных происшествий в период первого локдауна стало слабым утешением для страховых компаний. Из-за высокого риска заражения в общественном транспорте многие люди перешли на частные автомобили — и количество аварий вновь возросло.

Вскоре последствия неудачного года почувствуют и застрахованные лица: теперь им стоит ожидать более высоких страховых взносов, считает издание.

На самом деле первый год пандемии для страховых компаний начался хорошо: во время первого локдауна весной стало очевидно, что количество кражей снизится, если многие перейдут на удалённую работу и, следовательно, будут находиться дома в течение дня. Это подтверждает Филипп Мишлер, глава отдела претензий Mobiliar.

По его словам, во время локдауна, длившегося с марта по май, ущерб от краж со взломом снизился почти на треть по сравнению с предыдущими годами. За год число краж со взломом уменьшилось на 10%, передаёт SRF.