DE – «маяк надежды для всего мира» — в Британии скончался 100-летний ветеран, собравший миллионы на борьбу с коронавирусом

03.02.2021, 6:08, Новости дня

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В Великобритании скончался столетний ветеран капитан сэр Томас Мур, ставший национальным героем в результате благотворительной кампании, в ходе которой ему удалось собрать миллионы фунтов на борьбу с коронавирусом, пишет Daily Express. Как отмечает газета, по словам Бориса Джонсона, Мур был «героем в самом прямом смысле этого слова», который «вдохновил не только нацию, но и стал маяком надежды для всего мира».



Reuters

Последние несколько недель Томас Мур — 100-летний герой, собравший на борьбу с коронавирусом колоссальные пожертвования, — проходил лечение от пневмонии, в то время как совсем недавно у него подтвердился COVID-19. Из-за препаратов, которые он принимал от пневмонии, сэр Мур не получил прививки. Теперь же его семья сообщила о кончине национального героя Британии, пишет Daily Express.

«Последний год жизни нашего отца был просто замечательным. Он как будто помолодел и познал многое, о чём он мог только мечтать, — говорится в заявлении дочерей Мура. — Последние несколько недель и лет та забота, с которой Национальная служба здравоохранения и сиделки относились к нему, не знала границ. Они продемонстрировали безукоризненный профессионализм, доброту и сострадание, дав нам возможность провести вместе с ним куда больше лет, чем мы когда-либо смели надеяться».

Капитан сэр Том стал национальным героем вскоре после начала пандемии коронавируса, когда в возрасте 99 лет в рамках акции по сбору средств для Национальной службы здравоохранения пообещал обойти свой дом определённое количество раз. В мае его посвятили в рыцари.

В ходе благотворительной кампании Томас Мур неоднократно появлялся на телеэкранах страны и очень быстро стал известен по всей Великобритании. В ходе только своей первой акции он сумел привлечь на борьбу с коронавирусом более £1,5 миллионов пожертвований со стороны частных лиц. Всего же британский ветеран собрал £32,9 млн, а его сотый день рождения Королевские ВВС и британская армия отметили церемониальным полётом.

Теперь же о Муре тепло отзываются самые разнообразные знаменитости. В частности, премьер-министр Борис Джонсон назвал сэра Тома «героем в самом прямом смысле этого слова». По его словам, ветеран «вдохновил не только нацию, но и стал маяком надежды для всего мира».

Не обошла вниманием его скоропостижную смерть и королевская семья. «Королева отправила личное послание с соболезнованиями семье капитана сэра Тома Мура. Её Величеству очень понравилась встреча с сэром Томом и его семьей в Виндзоре в прошлом году, — заявили по этому поводу в Букингемском дворце. — Мысленно она, как и королевская семья находится рядом с ними, признавая то вдохновение, которым он одарил всю страну и людей по всему миру».