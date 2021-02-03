WP – США и РФ сумели продлить СНВ-III — но их проблемы только начинаются

03.02.2021, 6:08, Новости дня

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Хотя США и РФ сумели продлить договор СНВ-III о сокращении стратегических ядерных вооружений, дальнейший путь к ядерному разоружению будет долгим и крайне извилистым, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, прогрессу в сфере контроля над вооружениями мешает как развитие новых технологий и противоречия по вопросу ПРО, так и в целом плохие отношения между Вашингтоном и Москвой вкупе с внутренней раздробленностью внутри самих США.



Reuters

На прошлой неделе США и РФ договорились о продлении договора СНВ-III на пять лет. Это соглашение, заключённое в 2010 году, накладывает ограничения на стратегические ядерные арсеналы обеих сторон и является последним оставшимся двусторонним соглашением в сфере ядерных вооружений между Вашингтоном и Москвой, пишет The Washington Post.

Ранее администрация Трампа увязала продление СНВ-III с рядом условий, которые в Москве сочли неприемлемыми. В результате перспектива краха этого безальтернативного соглашения породила опасения насчёт новой гонки вооружений. Однако благодаря продлению СНВ-III такого исхода пока что удалось избежать.

Но что же значат эти договорённости в целом для контроля над вооружениями? Ведь даже с учётом ликвидации угрозы краха СНВ-III любые последующие переговоры о судьбе стратегических вооружений после 2026 года натолкнутся на ряд серьёзных препятствий.

Следующему соглашению мешают новые технологии



СНВ-III регулирует существующие ядерные арсеналы, однако в природе имеется немало новых технологий, которые потенциально могут осложнить усилия по контролю над стратегическими вооружениями РФ и США. В их число входят современное обычное, гиперзвуковое и кибероружие, системы ПРО, а также средства, которые можно развернуть в космосе.

Если одна сторона сумеет добиться превосходства в одной или в нескольких этих сферах, это приведёт к тому, что атака на стратегические силы противника, которая помешает ему ответить на ядерный удар, станет более лёгкой задачей. Поэтому развитие новых технологий чревато новыми рисками в плане возможного обострения конфликта. Следовательно, из-за новых технологий Москве и Вашингтону будет сложнее вычислить реальный баланс сил, что, в свою очередь, может заставить обе стороны с большей осторожностью подойти к вопросу дальнейшего сокращения ядерных арсеналов.

Разногласия относительно контроля над новыми технологиями

Москва предложила вести переговоры на основании так называемого «нового стратегического уравнения». Многие детали этого предложения Москвы по-прежнему неизвестны, однако оно подразумевает под собой расширение стратегических переговоров, которые будут охватывать противоракетную оборону и продвинутые неядерные вооружения.

Однако ограничения на средства ПРО — это та тема, которой Вашингтон предпочёл бы не касаться, причём такой позиции он придерживается ещё с момента выхода из Договора об ограничении систем ПРО в 2002 году. Москва считает, что в перечень современных неядерных вооружений должны входить системы передового базирования США и их европейских союзников — однако подобные ограничения на эти средства вряд ли будут приемлемы для последних. В то же время Москва против ограничений своего обширного арсенала нестратегического ядерного оружия меньшей дальности, который весьма беспокоит США.

Как бы ни сложилась ситуация, переговоры в этой области будут крайне непростыми.

Плохие американо-российские отношения



Несмотря на готовность продлить СНВ-III, администрация Байдена пообещала дать отпор агрессивному поведению Москвы в целом ряде областей. Более того история подсказывает, что в период напряжённости в российско-американских отношениях заключить крупный договор о контроле над стратегическими вооружениями — это исключительно трудная задача.

Китай как осложняющий фактор

Учитывая, что Китай активно наращивает как свой военный потенциал, так и конкретно потенциал в ядерной сфере, действия Пекина в сфере контроля над стратегическими вооружениями всё больше беспокоят Вашингтон.

Изначально администрация Трампа требовала, чтобы Китай примкнул к переговорам по продлению СНВ-III, однако позднее отказалась от этого условия. Что же касается Пекина, то тот не пожелал участвовать в подобном диалоге, сославшись на то, что его арсенал явно не дотягивает до потенциала ядерных сверхдержав.

Однако несмотря на подобные обстоятельства, Китай с большой долей вероятности останется фактором, осложняющим переговоры по ряду ключевых вопросов, причём особенно в том случае, если диалог коснётся темы передового неядерного оружия.

Внутренней раздор в США — угроза контролю над вооружениями

Между тем, самый большой вызов новому соглашению в этой сфере может исходит не снаружи, а изнутри США. Для ратификации подобного крупного документа требуется, чтобы в сенате его одобрило большинство в две трети голосов. Это означает, что за него помимо демократов за него должны проголосовать также 17 сенаторов-республиканцев.

По данным ряда исследований, демократы, которые, как правило, более активно выступают за контроль над вооружениями, сталкиваются с куда большим сопротивлением в ходе ратификации, чем их республиканские коллеги. В частности, в своё время администрация Обамы смогла заручиться относительной поддержкой республиканцев в ходе переговоров по СНВ-III, пообещав им нарастить расходы на модернизацию ядерных вооружений. Однако данная программа уже натолкнулась на существенные препятствия финансового характера, что значительно снижает шансы на рост ядерных расходов, в то время как политическая раздробленность с 2010 года только обострилась.

Хотя у администрации Байдена остаются некоторые методы, которые могут позволить ей обойти жёсткий порог в две трети голосов, даже подобные шаги могут наткнуться на серьёзное сопротивление в конгрессе. Более того, подобные манёвры станут для американского лидера довольно щекотливыми в политическом плане, учитывая, что он ранее заявлял, что любое соглашение, ограничивающее боеготовое число стратегических ядерных боеголовок США, должно быть одобрено сенатом.

«Хотя путь к новому соглашению, регулирующему самые мощные ядерные арсеналы в мире, и возможен, он с большой долей вероятности будет долгим и извилистым», — подытоживает The Washington Post.