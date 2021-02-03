DN – «предложения остаются без ответа» — Лавров уличил Швецию в отсутствии прозрачности по делу Навального

03.02.2021, 6:08, Новости дня

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Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что отношения между Швецией и Россией могли бы быть лучше, однако Стокгольм и Берлин призывают Москву к прозрачности, в то время как сами ею похвастаться не могут, пишет Dagens Nyheter. По его словам, все предложения российской стороны о налаживании диалога по злободневным вопросам остаются без ответа.



Reuters

В своём вступительном слове на встрече с главой МИД Швеции Анн Линде её российский коллега Сергей Лавров затронул два конкретных вопроса, которые он хотел бы обсудить в ходе переговоров. В частности, Лавров заявил, что отношения между Швецией и Россией могли бы быть лучше, в то время как Швеция и Германия призывают Россию к транспарентности, однако сами ею похвастаться не могут, пишет Dagens Nyheter.

«Мы слышим заявления о так называемой российской военной угрозе и прочую антироссийскую риторику, но, к сожалению, все наши предложения о том, чтобы наладить диалог по многим вызывающим озабоченность вопросам, остаются без ответа», — посетовал глава российского МИД.

Касательно дела Алексея Навального Лавров заявил следующее: «Нет ответа и на наш запрос о том, на каких основаниях и каким образом шведская военная лаборатория сделала вывод о том, что господин Навальный был отравлен неким новым веществом из так называемой группы «Новичок».

Затем в своей речи министр иностранных дел Швеции Анн Линде подняла насущные для Стокгольма вопросы, которые важны для неё и как для соседа России, и как для председательствующей в ОБСЕ страны.

Среди прочего Линде упомянула конфликт на Украине, а также ряд других вопросов в сфере безопасности, которые стоят на повестке дня ОБСЕ.

«Соседи должны уметь вести честный диалог. Я также выражу озабоченность Швеции и ЕС по поводу ухудшения положения демократии, гражданского общества и прав человека в России. Я подниму вопрос об атаке с применением нервно-паралитического яда, о деле Навального и о подходе к демонстрациям в прошлые выходные», — сказала она.