Под контролем Илона Маска уже каждый четвертый искусственный спутник

03.02.2021, 6:04, Новости дня

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По данным статистики, сегодня четверть всех работающих на орбите Земли спутников принадлежит компании SpaceX. Их доля даже больше, утверждают аналитики. На самом деле, Илон Маск контролирует 27,3% аппаратов, что подтверждается данными спутникового трекера Celestrak.

В частности, на орбите сейчас работает почти тысяча спутников Starlink. Как известно, компания Илона маска периодически проводит запуски ракет, которые выводят в космос десятки устройств. Обычно они небольшого размера, однако они очень функциональны.

Так, и при следующем запуске, который должен вот-вот состояться, Маск планирует запустить еще 60 спутников. В среднесрочной перспективе только для обеспечения глобального покрытия Интернетом Starlink должна получить 40 тысяч работающих на орбите передающих устройств.