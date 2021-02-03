 

В NASA решили отложить полет человека на Луну

03.02.2021, 6:04, Новости дня
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Об этом решении представители NASA решили не объявлять на весь мир. Однако информация все равно просочилась в СМИ. Недавно в аэрокосмическом агентстве США постановили задержать реализацию программы «Артемида» еще на два месяца.

Напомним, что речь идет о реализации лунной программы, в рамках которой должен состояться и запуск пилотируемого корабля. Человек должен возвратиться на Луну в 2024 году, уточняют специалисты.

По мнению специалистов, данное решение является следствием сокращения финансирования. Если ситуация и далее будет развиваться по такому же сценарию, с идеей полета астронавтов на Луну в 2024 году придется попрощаться. Не исключено, что задержка станет слишком длительной.



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