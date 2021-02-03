Демократы в Конгрессе возложили всю ответственность за беспорядки на Трампа

03.02.2021, 5:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Демократы в американском Конгрессе составили обвинительный документ против экс-президента США Дональда Трампа, в котором на него возлагается ответственность за беспорядки в Капитолии в начале января.

«Ответственность президента Трампа за события 6 января неоспорима… Подстрекаемая президентом Трампом толпа напала на Капитолий. Это нападение разворачивалось в прямом эфире телевидения перед напуганной нацией. Но президент Трамп не предпринял ничего немедленно, чтобы остановить насилие… Страна действительно запомнит 6 января 2021 года, и президент Трамп – единственный ответственный за эту трагедию», – цитирует РИА «Новости» документ, опубликованный The Hill.

Также в тексте отвергается аргумент о невозможности импичмента президенту, сложившему свои полномочия. «В Конституции нет «исключения для января» для импичмента или любого другого условия. Президент должен в полной мере ответить за свои действия в должности с первого до последнего дня», – отмечается в тексте.

По мнению авторов документа, необходимо провести импичмент Трампа и лишить его права занимать государственные должности в будущем.

Ранее в Белом доме сообщали, что администрация США изучает вопрос доступа Трампа к брифингам с данными разведки, однако решения по вопросу пока нет.

До этого председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что Трампу после завершения его президентского срока необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства.