Россия начала проработку техдокументации совместной с КНР лунной базы

03.02.2021, 5:58, Новости дня

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Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта», – приводит слова Савельева ТАСС.

Как сказал замгендиректора госкорпорации, на данном этапе предполагается реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой международной кооперацией. «До наличия утвержденных договоренностей с китайскими партнерами и создания соответствующей нормативно-правовой базы сотрудничества говорить о привлечении конкретных стран или организаций представляется преждевременным», – подчеркнул Савельев. Все вопросы сотрудничества российские и китайские специалисты обсуждают в специально созданной тематической рабочей группе.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил возможность совместного освоения Луны и построения лунной научной базы силами РФ и Китая.

В понедельник осведомленные источники в администрации 46-го президента США Джо Байдена и в космической отрасли сообщили о готовности Пентагона в будущем обеспечивать защиту баз НАСА на Луне, а также операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. При этом расширение взаимодействия Пентагона с НАСА в материале увязано с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам РФ и Китай». В ответ Рогозин подчеркнул, что милитаризация Луны недопустима.

Напомним, в день инаугурации Джо Байдена новый глава Пентагона в американской администрации Ллойд Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета Сената США по делам вооруженных сил заявил, что РФ и Китай представляют растущую угрозу для Соединенных Штатов в космосе, при этом Россию он назвал «ключевым противником».

В октябре 2020 года РФ обвинила США в циничной милитаризации космоса и игнорировании предложений Москвы о заключении юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в околоземном пространстве. В МИД подчеркивали наличие существенных разногласий с США по этой теме. Так, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Тем временем Пентагон разработал доктрину о применении оружия в космосе под предлогом «существенной угрозы» со стороны РФ и Китая.